وقد أشار وولترس إلى أنّ طائرات الحلف التقت في 10 شباط 2017 بطائرة روسية من طراز (سو-24) ثلاث مرات وطائرة أخرى من طراز (إيل-38)، وحمّل الجنرال الأميركي الطيارين الروس مسؤولية الحوادث التي أمكن لها أن تؤدي إلى تصادم الطائرات، حسب زعمه.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تتلق أي معلومات حول حوادث (اقتراب خطر) بين طائرات تابعة لها وأخرى تابعة لحلف الناتو في 10 فبراير/شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، الجمعة: إن كافة تحليقات الطيران الروسي تجري وفقا للقواعد الدولية ومتطلبات الأمن، مشيرا إلى أن طائرة (سو-24) هي قاذفة تكتيكية و(إيل-38) طائرة مضادة للسفن، وأكد أن هاتين الطائرتين لا تقومان بأي مناورات خطرة أو (اقتراب) مفاجئ مثل المقاتلات.

وأضاف: إذا شعر طيارون أمريكيون أثناء تحليقاتهم قرب روسيا بقلق كبير لدى مواجهتهم أحدا غيرهم في الجو، فإن ذلك ليس مشكلة الجانب الروسي.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية الى أنّ رئيس الاركان الروسي، فاليري غيراسيموف، أجرى مكالمة هاتفية الجمعة مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بيتر بافل.

وأشار بيان للوزارة الى أنّ هذا أول اتصال رفيع المستوى عبر القنوات العسكرية بعد اتخاذ (الناتو) قراراً بتجميد العلاقات مع روسيا.

وتبادل الجانبان الآراء حول القضايا الملحة على صعيد ضمان الأمن، وآفاق استئناف التعاون العسكري، ومنع وقوع حوادث غير مرغوب بها.

وقال البيان: لفت غيراسيموف اهتمام محاوره الى المخاوف المرتبطة بتزايد النشاط العسكري للحلف قرب الحدود الروسية، وكذلك نشر نظام المواقع الأمامية للقوات المسلحة الموحدة للحلف.







