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رقم الخبر: 188878 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 18:18 الاقسام: محليات  
قائد الدفاع الجوي الايراني: سنرد بحزم على أي اعتداء على ايران

قائد الدفاع الجوي الايراني: سنرد بحزم على أي اعتداء على ايران

أعلن قائد مقر (خاتم الانبياء (ص)) للدفاع الجوي الايراني العميد فرزاد اسماعيلي، عن رصد قوات المقر لأجواء البلاد بشكل مستمر، مؤكدا ان ايران سترد بحزم على أي اعتداء محتمل.

وفي كلمته بمراسم اقيمت، الجمعة، لاحياء ذكرى شهداء مدينة شاهرود (شمال شرق)، اكد العميد اسماعيلي ان ايران ليست داعية حرب لكنها لن تخضع لأي مذلة.

وتابع قائلا ان ايران تواجه اليوم حرب ناعمة تستهدف الشباب حيث يعمل الاعداء من خلالها لحرف الحقائق والتخويف من ايران على الصعيد الاقليمي والدولي.

وفيما اكد ان ايران لم تقم بالاعتداء ضد أي دولة، اضاف: إن امريكا لم تعد القوة العظمى وان تهديداتها بأن كل الخيارات لا زالت مطروحة على الطاولة ضد ايران، فقدت فاعليتها.

وفي جانب آخر من تصريحاته اعتبر العميد اسماعيلي ترويج الشائعات من قبل الاعداء جزءا من الحرب الناعمة واكد ان اثارة الخلافات بين المسؤولين ومختلف اطياف الشعب يصب لصالح الاعداء.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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