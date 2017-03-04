رفع الجيش العلم السوري على قلعة تدمر الأثرية، بعد تحرير المدينة كاملة وأعلنت القيادة العامة للجيش: إن وحدات الهندسة تقوم بتفكيك المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها التنظيم في المباني والشوارع والساحات العامة في المدينة.

ونشرت مشاهد لدخول الجيش السوري إلى تدمر ورفع العلم السوري على قلعتها الأثرية بعد تحريرها من تنظيم (داعش) ونشرت خريطة تظهر وضعية ريف حمص الشرقي بعد سيطرة الجيش السوري على المدينة وبعض المناطق المحيطة بها.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيانها: بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة وبإسناد جوي مركز من الطيران الحربي السوري والروسي استعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء مدينة تدمر والمناطق الحاكمة المحيطة بها بعد تكبيد تنظيم (داعش) خسائر كبيرة.

كما أشارت القيادة إلى أن أهمية هذا الإنجاز تأتي من المكانة التاريخية والحضارية لمدينة تدمر وتزامنه مع انتصارات الجيش السوري في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب.

وفي مدينة حمص استشهد شخص وأصيب 5 أشخاص بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بقذيفتين صاروخيتين على حي الزهراء في المدينة.

وتشكل مدينة تدمر عقدة وصل استراتيجية، بين مناطق وسط سوريا وشرقها، وهي تبعد عن مدينة حمص نحو 135 كلم، وعن مدينة دمشق 200 كلم فيما تبعد عن مدينة الرقة 145 كلم وعن دير الزور 190 كلم، ويفصل الحدود السورية العراقية عن تدمر نحو 140 كلم.

وتتيح سيطرة الجيش السوري وحلفائه على مدينة تدمر، التقدم شمالاً باتجاه مدينة الرقة، أحد أهم مراكز تواجد تنظيم (داعش) في سوريا، أو إلى دير الزور إلى الشمال الشرقي من تدمر.

وأعلن قائد إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، عن عودة أكثر من 20 ألف مدني إلى المناطق الشرقية من حلب السورية التي حُررت من المقاتلين.

وفي مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، قال رودسكوي: إن الحياة تعود الى طبيعتها في الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي كانت مُحتلة سابقا من قبل المسلحين حيث عاد أكثر من 20 الفاً من المدنيين إلى منازلهم.

وأشار إلى أن أكثر من نصف مليون من سكان غرب حلب، أصبح مرة أخرى بإمكانهم العمل في سلام دون خوف من القصف والهجمات من قبل الإرهابيين.

وأكد رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، الجمعة، أن وحدات الجيش السوري وصلت إلى المنطقة الواقعة جنوب غرب مدينة منبج التي تسيطر عليها وحدات الدفاع الذاتي الكردية.

وقال: وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها بمساعدة من قيادة القوات الروسية في سوريا، سيتم إدخال وحدات من القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية بدءا من يوم الجمعة (امس)، إلى الأراضي التي تسيطر عليها وحدات الدفاع الكردية.

يشار إلى أن مجلس منبج العسكري كان قد أعلن الخميس، عن اتفاقه مع الجانب الروسي حول تسليم القرى الغربية في ريف منبج لقوات حرس الحدود التابعة للحكومة السورية. فيما نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت لاحق وجود اتفاق مع موسكو حول تسليم قرى خاضعة لسيطرة قوات المعارضة إلى الجيش السوري.

هذا وتزداد خسائر المجموعات الإرهابية البشرية والمادية في سوريا يوما بعد آخر، حيث قُتل وجُرح عددٌ من مسلحي المجموعات المرتبطة بتنظيم (داعش) جراء كمين نصبه لهم مسلحو (الجيش الحر) على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة المزيريب في ريف درعا الشمالي الغربي.

وفي سياق متصل، أكّدت تنسيقيات المسلّحين وقوع اشتباكات بين مسلّحي (قوات سوريا الديمقراطية) من جهة و(الجيش الحر) من جهة أُخرى على محور قرية (مرعناز) و(مزرعة القاضي) في ريف حلب الشمالي.

كما قُتل أربعة مسلحين من الفصائل المدعومة من تركيا ودُمّرت آلية لهم خلال تصدي (قوات سوريا الديمقراطية) لهجوم شنه الجيش التركي والفصائل المدعومة منه على قرية تل تورين غرب مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، فيما قُتل مسلحان اثنان من (قوات سوريا الديمقراطية) إثر استهدافهما من قبل تنظيم داعش برصاص القنص في قرية (حمير جيس) جنوب مدينة منبج.

في هذه الأثناء، قال المرصد السوري المعارض: إن تنظيم (داعش) أعدم شخصًا في مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي بتهمة التعامل مع (وحدات الحماية الكردية) و(التحالف الدولي).

وقال عضو (المكتب السياسي) في ما يُسمى (الجبهة الشامية - الجيش الحر)، المدعو أديب الصن: إن (الجبهة الشامية) سلّمت مقراتها العسكرية في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي إلى (الحكومة السورية المؤقتة)، و(الشرطة الحرة) التابعيّن للمجموعات المسلحة، مشيراً إلى أنه لم يبق لهم مقرات عسكرية في المدينة، حيث سلموا أربعة لـ (الحكومة المؤقتة)، وخامس لـ (الشرطة الحرة).

وأفيد عن توجّه رتل عسكري تابع لما يُسمى (هيئة تحرير الشام) من ريف حلب الغربي نحو بلدتي (حارم) و(سلقين) في ريف إدلب الشمالي الغربي عقب اشتباكات بين (هيئة تحرير الشام) و(حركة أحرار الشام).

وفي طهران اكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين اميرعبداللهيان ان تحرير مدينة تدمر الاثرية بسوريا يكشف ان الارهابيين بلغوا نهاياتهم.

وهنأ حسين امير عبداللهيان في موقعه على التلغرام، باستعادة مدينة تدمر الاثرية السورية من الارهابيين، وتابع: إن الجيش والشعب والرئيس الشرعي في سوريا بشار الاسد، عملوا على جبهتين بشكل متزامن وهما جبهة محاربة الارهاب الاجنبي والتكفيري وجبهة المفاوضات السياسية وقال: انه لا حل سياسي حقيقي من دون ابعاد الارهابيين عن طاولة المفاوضات السياسية في جنيف.

واعلن حسين عبداللهيان ان طهران ستواصل بلاشك دعمها القوي لسوريا، فسوريا راسخة على خط دعم تحرير القدس الشريف.

الى ذلك أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن منصة الرياض المعارضة ترفض الحوار المتكامل مع الحكومة السورية وجماعات معارضة أخرى.

وأشارت إلى أن قدرة ممثلي المعارضة السورية على التوصل إلى إتفاقات في إطار مفاوضات جنيف ما زالت تثير شكوكاً.

وشددت على أن موسكو ستواصل تفعيل محادثات آستانة، مؤكدة ترحيب بلادها بانضمام مشاركين جدد يتمتعون بنفوذ حقيقي على الأرض وقادرين على المساهمة في تسوية الأزمة السورية.

وكان رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف بشار الجعفري قد حمّل وفد الرياض مسؤولية إفشال مفاوضات جنيف.

وقال إن كثراً من أعضاء الوفد إرهابيون، يقاتلون الى جانب القوات التركية، مشيراً إلى أنه قدّم أدلة وصوراً على ذلك، ولفت إلى أنّ بعضهم يذهب إلى إسرائيل ويحصل على الدعم منها، وقال: قدمّنا اليوم ملاحظات أولية عما استمعنا إليه من دي ميستورا.

وخلال مؤتمر صحافي من جنيف تحدث الجعفري عن أنّ عدداً من أعضاء وفد الرياض أعلن عن تخليه عن الجولان المحتل لصالح إسرائيل، لافتاً إلى ولاء بعضهم لقطر والسعودية ضد بلدهم سوريا.

وافادت قناة الميادين انها حصلت على وثيقة جديدة وزعها المبعوث الاممي ستيفان دي مستورا على الوفود التي التقاها الأربعاء والخميس في المقر الأممي، وتم عنونة هذه الوثيقة بـ (لا ورقة)، ما يعني أنها وثيقة غير نهائية وهي عرضة للنقاش والتبديل والتغيير في حال إتفاق الأطراف السوريين عليها.

من جهة أخرى، نفى الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دوجاريك، التكهنات التي تشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يسعى لتعيين خلف للمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا.

وأكد أن دي ميستورا يواصل عمله بدعم تام من الأمين العام وأنه يركز حالياً على مباحثات جنيف.

من جانب آخر أفاد مصدر من وفود التفاوض باحتمال تمديد المفاوضات السورية الجارية في جنيف، إلى اليوم السبت، بعد أن كان منتظرا أن تختتم أمس الجمعة.

وقال المصدر لوكالة (تاس) الروسية للأنباء: استعدوا ليوم آخر، وهو ما أكده مصدر آخر، وذكر للوكالة أنه من المتوقع أن يستمر العمل إلى يوم السبت، علما أن الوكالة لم تذكر اسمي المصدرين.

من جهتها نفت منصتي موسكو والقاهرة تمديد المفاوضات، فيما قالت منصة الرياض: إن لا معلومات لديها عن ذلك وإن الموضوع بيد الأمم المتحدة.





