أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، عباس عراقجي، أن بعض الدول تستغل حقوق الانسان كأداة، ومن الضرورة التعاون بين ايران والعراق وسائر الدول ذات التوجهات المشتركة لمواجهة هذا النهج.

وخلال لقائه وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري على هامش مشاركته في اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف الاربعاء، هنأ عراقجي بمناسبة انتخاب العراق عضوا في هذا المجلس، مشيدا بمواقف هذا البلد في معارضة القرارات المناهضة لايران الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس.

واكد عراقجي رئيس الوفد الايراني لاجتماع مجلس حقوق الانسان، انه لو استمر هذا النهج الخاطئ المتمثل باستغلال حقوق الانسان فان تداعياتها ستنسحب على سائر الدول النامية والمستقلة.

كما هنأ مساعد الخارجية الايرانية الحكومة العراقية بشأن التطورات الحاصلة في محاربة تنظيم داعش في جبهة الموصل، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الدول في المكافحة الجدية والمؤثرة للارهاب بجميع ابعاده.

من جانبه اشاد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري خلال اللقاء، بجهود ودعم ايران في مكافحة داعش، مؤكدا عزم بلاده على اجتثاث الجماعات الارهابية تماما من ارض العراق.

ورحب الجعفري بالمحادثات والتعاون بين البلدين في مجال حقوق الانسان، لافتا الى أن الحكومة والشعب الايرانيين هما ضحية للارهاب خاصة من قبل زمرة (خلق) الارهابية.

وأكد عزم العراق على التصدي للاغراض السياسية في مجال حقوق الانسان، منوها الى أن العراق سيواصل معارضته للتحركات السياسية في مجال حقوق الانسان المناهضة لايران.

وفي تصريح صحفي له في جنيف قال سيد عباس عراقجي إن اقامة اتصالات ثنائية مع امريكا ليست على جدول اعمال ايران، مضيفاً: إن طهران تجري مفاوضات مع موسكو بشأن الآفاق المستقبلية لتنفيذ خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي).

وتابع عراقجي، ان مشاوراتنا مع روسيا متواصلة في كافة المستويات تقريباً منوها في السياق نفسه، الى زيارته الاخيرة لموسكو ولقائه بمساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ربابكوف، واجراء محادثات بين الجانبين بشأن مختلف الاوجه الخاصة بتنفيذ خطة العمل المشترك وذلك على خلفية التطورات الاخيرة في امريكا.





