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رقم الخبر: 188875 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: دوليات  
بنغلادش تعتقل إرهابيا حثّ على قتل الأجانب

بنغلادش تعتقل إرهابيا حثّ على قتل الأجانب

قال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في بنغلادش يوم الجمعة: إن الشرطة اعتقلت زعيم جماعة متشددة متهم بحث أتباعه على قتل الأجانب.

واعتقل الشيخ محمد أبو القاسم الذي أسس جماعة منشقة عن جماعة المجاهدين مساء الخميس بالعاصمة داكا. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب: إن أبو القاسم عمل إلى جانب المواطن الكندي تميم تشودري ونور الإسلام مرجان اللذين تتهمهما الشرطة بتدبير هجوم على مقهى فاخر في داكا في يوليو تموز الماضي قتل خلاله 22 شخصا معظمهم أجانب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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