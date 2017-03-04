بنغلادش تعتقل إرهابيا حثّ على قتل الأجانب قال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في بنغلادش يوم الجمعة: إن الشرطة اعتقلت زعيم جماعة متشددة متهم بحث أتباعه على قتل الأجانب.