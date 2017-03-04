  • السبت ٥ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • السبت , مارس 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188872 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: دوليات  
الهند تستضيف الدلاي لاما في أراض متنازع عليها
في تحد للصين

الهند تستضيف الدلاي لاما في أراض متنازع عليها

قال مسؤولون إن ممثلي الحكومة الاتحادية الهندية سيجتمعون مع الدلاي لاما حين يزور منطقة حدودية حساسة تسيطر عليها الهند لكن الصين تقول إن لها حقوقا في السيادة عليها وذلك على الرغم من تحذير بكين من أن هذا سيضر بالعلاقات.

وتقول الهند إن الزعيم الروحي للتبت سيقوم بزيارة دينية لولاية أروناتشال براديش الشهر القادم وإنها لن تمنعه من السفر إلى أي جزء من البلاد بوصفها دولة علمانية.

وتصف الصين الولاية الواقعة في شرق جبال الهيمالايا "بالتبت الجنوبية" ونددت بزيارات الزعماء الأجانب بل وأيضا الهنود للمنطقة باعتبارها محاولات لتعزيز مزاعم نيودلهي بأحقيتها في السيادة عليها.

ومن شأن قيام الدلاي لاما بالزيارة تأجيج التوتر في وقت يشهد خلافا بين نيودلهي وبكين بشأن قضايا استراتيجية وأمنية. كما تشعر الهند بالقلق من توطد علاقات بكين بباكستان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن زيارة الدلاي لاما ستلحق ضررا كبيرا بالعلاقات بين الهند والصين وحذرت نيودلهي من أن توفر له منبرا لممارسة أنشطة مناهضة للصين.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريحات صحفية "تمارس عصبة الدلاي لاما منذ فترة طويلة أنشطة انفصالية مناهضة للصين وبالنسبة لقضية الحدود بين الصين والهند فإن لها تاريخا من الأداء المشين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3134 sec