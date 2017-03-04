انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القمع المتزايد لحرية الصحافة والتعبير في تركيا، مؤكدة أن حرية التعبير في تركيا لم تحترم بشكل كامل، خاصة في قضية الصحفي الألماني المعتقل لدى السلطات التركية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لميركل والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج، يوم الجمعة.

وقالت المستشارة الألمانية: إن القرارات الخاصة بالتجمعات العامة تتخذ على مستوى محلي في ألمانيا، وذلك بعد أن اتهمت تركيا، برلين، بإساءة التصرف عندما ألغت تجمعات لمواطنين أتراك كان سيتحدث فيها وزيران تركيان.

وأدلت ميركل، بهذه التصريحات عندما سئلت عن الجدل المتنامي بشأن هذه الأحداث، مضيفة أن بلادها لا تزال ملتزمة بحرية التعبير.

يذكر أن دونيز يوجل وهو أول صحفي ألماني يتم القبض عليه في تركيا منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتم إبلاغ محامي يوجل بأن السلطات تجري تحريات ضد موكله بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والترويج للإرهاب وإساءة استخدام بيانات.

ويحمل يوجل الجنسيتين التركية والألمانية، وتنظر إليه السلطات التركية لذلك على أنه صحفي محلي وليس أجنبيا، وبدأ التحقيق معه منذ ديسمبر الماضي، وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد ما يقرب من 150 من الصحفيين الأتراك في السجن حاليا.

واعتقل الصحفي يوجل بعد نشره كتابات تنتقد السلطات التركية وعرضه لرسائل إلكترونية مسربة من حساب وزير الطاقة التركي بيرات البايراك صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.

الى ذلك قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة الاتحادية لا شأن لها بقرار السلطات المحلية في بلدة جاجناو إلغاء اجتماع كان سيشهد إلقاء كلمة لوزير العدل التركي بكر بوزداج.

وقال المتحدث مارتن شيفر في مؤتمر صحفي دوري للحكومة: هذا قرار لم تؤثر عليه الحكومة الألمانية الاتحادية بأي شكل من الأشكال ولا يمكنها التأثير عليه لأنه شأن يخص ولاية والقانون المحلي وتأثيرنا على ذلك صفر.

وأضاف أن السفير الألماني مارتن اردمان أكد على هذه الرسالة خلال مناقشة "جادة لكن ودية" مع السلطات التركية بعد استدعائه لمناقشة الواقعة في وقت متأخر يوم الخميس.

وقال شيفر: إن ألمانيا منفتحة على أي شيء من شأنه الإبقاء على حوار مفتوح مع تركيا على الرغم من التوترات بشأن سلسلة من القضايا بما في ذلك اعتقال أنقرة لصحفي تركي ألماني.

تركيا تتهم ألمانيا بازدواجية المعايير بعد إلغاء اجتماع

اتهمت تركيا ألمانيا يوم الجمعة باتباع معايير مزدوجة بعد أن منعت السلطات في بلدة بجنوب ألمانيا وزير العدل التركي من إلقاء كلمة أثناء اجتماع وقالت إن على برلين أن "تتعلم كيف تحسن التصرف" إذا أرادت أن تحافظ على العلاقات.

وكان من المقرر أن يلقي وزير العدل بكر بوزداج كلمة أمام أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إطار مساعي أنقرة لحشد الدعم بين الجالية التركية في ألمانيا والتي يقدر عدد أفرادها بنحو مليون ونصف المليون لاستفتاء من المقرر أن يجري في أبريل نيسان بشأن توسيع نطاق سلطات الرئيس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو للصحفيين في أنقرة إن تركيا لا تستطيع قبول ما حدث في بلدة جاجناو حيث سحبت السلطات التصريح بالاجتماع معللة ذلك بعدم وجود مساحة كافية لإقامة الحدث.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركية قد ذكرت يوم الخميس أن الوزارة استدعت سفير ألمانيا للتعبير عن رفضها قرار إلغاء كلمة وزير العدل.