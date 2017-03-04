دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، بشدة عن وزير العدل جيف سيشنز المتهم بالكذب تحت القسم بشأن اتصالات أجراها بالسفير الروسي لدى واشنطن أثناء الحملة الانتخابية في 2016، مؤكدا أن وزيره "رجل نزيه" ويتعرض لحملة اضطهاد.

وقال ترامب في بيان إن "جيف سيشنز رجل نزيه"، متهما خصومه الديمقراطيين بأنهم "فقدوا الإحساس بالواقع".

وأضاف "الأمر برمته هو محاولة من الديمقراطيين لعدم خسارة ماء الوجه بعدما خسروا انتخابات كان الجميع يعتقد أنهم سيربحونها".

وتابع: لقد خسروا الانتخابات والآن يخسرون الإحساس بالواقع.

وخلص الرئيس في بيانه إلى القول إن القضية الجوهرية تكمن في كل التسريبات غير القانونية لمعلومات سرية للغاية ومعلومات أخرى. أنها حملة مطاردة ساحرات فعلية!.

وأتى بيان ترامب بعيد إعلان سيشنز في وقت سابق، الخميس، كف يده عن أي تحقيق جار أو سيجري بشأن حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب في 2016.

وقال سيشنز: لقد قررت الآن كف يدي عن أي تحقيق يجري أو سيجري في المستقبل بشأن الحملات الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة، مشددا على أنه لم يناقش مع أي مسؤول روسي قضية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المتهمة روسيا بأنها تدخلت فيها لمصلحة ترامب.

وأقر الوزير بأنه أجرى مع السفير الروسي "لقاءين" وصفهما بأن "أحدهما مقتضب جدا بعد خطاب والآخر بوجود أحد العاملين لدي والسفير الروسي لدى واشنطن، ولم يتم خلاله التطرق إلى أي من هذه المسائل".

وأشار سيشنز إلى أنه التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين في العام الماضي، مناقضا بذلك ما أدلى به تحت القسم أمام الكونغرس أثناء جلسة تثبيته في يناير، لكن الوزير الأميركي نفى أن يكون قد أدلى بأي إفادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ.

من جهة أخرى اختير سناتور ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراسة لمنصب وزير الخارجية في البرازيل يوم الخميس.

وعين الرئيس البرازيلي ميشيل تامر السناتور ألويسيو نونيس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي في المنصب خلفا لجوزيه سيرا الذي استقال الأسبوع الماضي معللا قراره باعتبارات صحية.

وكان نونيس من مقاتلي الميليشيات اليسارية وناضل عندما كان طالبا ضد الديكتاتورية العسكرية في البرازيل في أواخر ستينيات القرن الماضي وهو اليوم من أقوى المدافعين عن حرية التجارة.

ودعا نونيس إلى علاقات أوثق مع الولايات المتحدة عندما تولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في البرازيل لكن رد فعله على فوز ترامب بالرئاسة العام الماضي كان سلبيا للغاية.

وكتب نونيس تغريدة على تويتر بعد يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني قال فيها "ترامب هو الحزب الجمهوري في حفلة سكر صاخبة. يمثل أسوأ ما في حزبه وأكثر ما لا يمكن السيطرة عليه والأكثر اضطرابا.