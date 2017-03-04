اعتبر المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، نفوذ ايران الاقليمي بانه ليس مبنيا بالضرورة على الادوات المادية والقوة العسكرية، مؤكدا بأن ايران تعتمد في سياستها صون سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها.

جاء ذلك في تصريح ادلى به قاسمي لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، حول محاولات بعض الدول الرامية لترويج التخويف من ايران (ايرانوفوبيا).

وأشار الى نفوذ ايران التاريخي والثقافي في المنطقة وقال: إن هذه الارضية التاريخية والثقافية والحضارية الى جانب تاريخ الثورات ضد الحكام المستبدين وقوى الاستعمار الاجنبي في ايران خاصة في التاريخ المعاصر، ادت الى ان تحظى ايران، بعد انتصار الثورة الاسلامية فيها، بمكانة خاصة في قلوب الشعوب المضطهدة.

واضاف: إن هذا النفوذ معنوي وثقافي وذاتي وليس اكتسابيا ولا يمكن الحصول عليه بالمال والسلاح والدعاية أو تغيير مكانة أو ازالته وفي الاساس ليس بامكان أي دولة القضاء على مثل هذا النفوذ لانه خارج عن ارادتها.

في سياق آخر قال باسم الخارجية ردا على البيان الختامي لزيارة الملك السعودي لكوالالمبور: اننا ننتظر من الحكومة الماليزية تجنب الخوض في القضايا التي تثار من جديد من قبل اوساط مشبوهة تماما بهدف اضعاف العالم الاسلامي.

ورفض بهرام قاسمي، البند الـ 15 المدرج في البيان الختامي لزيارة الملك السعودي لماليزيا ووجه لوما شديدا الى كوالالمبور.

واعتبر قاسمي الاتهامات الواردة في البيان الختامي لزيارة الملك السعودي لكوالالمبور بأنها استمرار لمساع في غير محلها ومغرضة من قبل ذلك البلد وكلها كذب وزيف ويجري تمريرها بنفقات باهضة.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية هذه التهم الوهمية حول نفوذ ايران في سائر بلدان المنطقة وقال: إن النفوذ والتواجد الثقافي لبلد ما مرتبط بتأريخه وثقافته وثرائه وعراقته الحضارية وهو أمر ذاتي وثقافي وطبيعي جدا وشعبي ولا يمكن نيله بأي اداة عسكرية أو اقتصادية وحتى سياسية.

واكد قاسمي السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة مؤثرة ومتطلعة للسلام وتقوم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون سائر الدول واتباع سياسة حسن الجوار والتعاون مع جميع الجيران ودول المنطقة والعالم وصولا الى تعزيز الاستقرار والامن ومكافحة الارهاب بلا هوادة.

وتابع القول: لا شك ان هذه الخطوة والسلوك غير المقبول للحكومة الماليزية في خوض مثل هذه القضايا المزيفة والمغرضة والتي يجري حياكتها في المحافل الصهيونية لاستهداف وحدة العالم الاسلامي لن يخدم ابدا المسيرة المتنامية للعلاقات بين الجانبين.

واشار قاسمي الى المؤتمر الاخير لمنظمة التعاون الاسلامي في كوالالمبور باستضافة ماليزيا وتعاون ايران الواسع والذي عقد لمناقشة المجازر التي ترتكب بحق مسلمي ميانمار المظلومين وقال: إن مؤتمر ماليزيا كان يسعى لخلق اجماع حول مشكلة من بين مشاكل المسلمين التي لا تحصى ويعد المؤتمر تجربة جديدة في المرحلة المعاصرة.

وأضاف: للأسف يبدو ان الاجراء الأخير لهذا البلد يمثل ابتعادا عن ذلك المسار وخوض مجالات خطرة تستهدف اليوم كل آسيا والعالم الاسلامي وتقوية للجماعات التكفيرية الارهابية لا سيما داعش عبر دعمهم وحمايتهم وتوجيههم ماديا ومعنويا وانفاق اموال طائلة في اطار التعاون الاقتصادي أو سائر انواع الدعم من قبل بعض الدول المعروفة.

واوضح: اننا نتوقع من الحكومة الماليزية وكعادتها في المراحل السابقة ان تحلل بدراية وحكمة كاملتين السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية وان تنظر للامور بعمق وان تتجنب خوض مثل هذه القضايا التي تثار من جديد من قبل اوساط مشبوهة بشكل كامل بهدف اضعاف العالم الاسلامي.

من جهة أخرى أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن استغرابه وأسفه لقيام الامارات باتهام الآخرين بالتدخل في شؤون اليمن في حين انها هي نفسها ضالعة ومسؤولة بصورة مباشرة في ارتكاب جرائم الحرب في اليمن منذ نحو عامين وتدمير بنيته التحتية وضرب الحصار على شعبه.

ووصف قاسمي التهم التي وجهها وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس حقوق الانسان، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اليمن، بأنها لا أساس لها.

وقال: ما يدعو للاستغراب والأسف ان دولة لها دور ومسؤولية مباشرة منذ نحو عامين في تدمير البنية التحتية لليمن وارتكاب جرائم الحرب فيه ومحاصرة شعبه المظلوم، تتهم الآخرين بالتدخل في شؤونه.

واضاف: مما لا شك فيه ان مؤججي نيران الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم لم يحققوا شيئا سوى تقوية الارهابيين والتمهيد لانتشارهم في بعض مناطق هذا البلد.

وقال قاسمي، من المؤكد ان المسؤولية المباشرة للجرائم الحاصلة باليمن وتقوية الارهاب فيه وفي المنطقة كلها تقع على عاتق الامارات والدول الأخرى في تحالف مثيري نيران الحرب.