أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، ان اعضاء منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) مصممون على تعزيز الاواصر المشتركة فيما بينهم، لافتا الى انه تم التوصل الى توافقات جيدة لتعزيز العلاقات مع باكستان وتركيا.

وقال الرئيس روحاني في تصريح بمطار مهرآباد بطهران بعد عودته مساء الاربعاء، من باكستان حيث شارك في قمة منظمة التعاون الاقتصادي (اكو): عندما نتحدث عن التعاطي البناء فمعنى ذلك انه يجب ان يكون لدينا في الخطوة الاولى هذا التعاطي مع دول الجوار واعضاء منظمة اكو، وطبعا فقد تم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

واشار رئيس الجمهورية الى انه جرى في اجتماع قمة منظمة التعاون الاقتصادي التأكيد على تمتين الاواصر والصلات في مختلف المجالات بين الدول الاعضاء، مضيفا: في القمة الثالثة عشرة تم التأكيد على التعاون في مجال الطرق وسكك الحديد والملاحة البحرية وشبكات الغاز والنفط، وتذليل العقبات التجارية بين الدول الاعضاء وهذا ما ساهم في صياغة بيان جيد، حيث اكد جميع رؤساء الدول المشاركة في هذا الاجتماع على الاستفادة المناسبة من هذه الامكانيات.

وفي جانب آخر من حديثه قال الرئيس روحاني: إن مكافحة التطرف والارهاب يجب ان تكون في سلم الاولويات، وهذا الموضوع تم التأكيد عليه ايضا في اجتماع القمة.

وتطرق الى لقاءاته مع رئيس وزراء باكستان والرئيس التركي على هامش القمة، وقال: إن ايران وتركيا وباكستان من مؤسسي منظمة التعاون الاقتصادي، وتم خلال لقاء مسؤولي هذين البلدين بحث العلاقات والتعاون الثنائي.

وأشار روحاني الى انه خلال لقائه مع الرئيس التركي تم بحث العلاقات الثنائية ومن بينها تطوير الروابط المصرفية والاستفادة من العملة الوطنية في التجارة وهو أمر يحظى بالاهمية في تعزيز العلاقات الثنائية.

واضاف: جرى في هذا اللقاء مناقشة قضايا المنطقة، ولحسن الحظ فقد تم في الوقت الحاضر اتخاذ اجراءات جيدة بين ايران وتركيا وروسيا حول تسوية القضايا الاقليمية.

وتابع الرئيس روحاني قائلا: كما جرى مناقشة الظروف الراهنة في سوريا وان الشعب هو الذي يجب ان يقرر مستقبل بلاده، ومكافحة الارهاب وتوسيع التعاون بين ايران وتركيا والعراق، وكذلك مشاكل اليمن وان هذه المشاكل يجب ان تحل عبر الحوار اليمني – اليمني.

ووصف الرئيس روحاني محادثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني بانها كانت جيدة وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي، وقال: في مجال التعاون في قطاع الطاقة فان كلا من تركيا وباكستان ترغبان في شراء النفط والغاز من ايران، وفي هذا الاطار يجب مضاعفة صادرات الغاز الايراني الى تركيا وكذلك تصدير الغاز الى باكستان، مشيرا الى وصول الغاز الى زاهدان التي هي اقرب منطقة للحدود الباكستانية.

واضاف: إن تقوية منظمة اكو تصب بمصلحة المنطقة وتساهم في تطوير العلاقات والتعاون بين وايران وكلا من تركيا وباكستان وبالتالي تؤدي الى استقرار المنطقة.

وكان الرئيس روحاني قد أكد في كلمته باجتماع قمة (اكو) في اسلام آباد على الاستفادة من طاقات المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في مجالات الانتاج والتجارة والطاقة، مشددا في جانب آخر على ضرورة التنسيق والتعاون بين هذه الدول في مواجهة الارهاب.

وقال: انه ما دام الامن في خطر فلن يكون هنالك افق واضح للتنمية والازدهار، واضاف: إن الارهاب والافكار التكفيرية قد خلقت تهديدا مشتركا امام شعوب العالم مما يستلزم ضرورة التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الظاهرة البغيضة.

وتابع قائلاً: لقد لقي مئات الآلاف مصرعهم في افغانستان والعراق وسوريا وتشرد الملايين، مما جعل المنطقة بكل هذه المعاناة والآلام معرضة للاضرار امام النزاعات الداخلية والتدخلات الاجنبية، وان التغلب على هذه المشاكل رهن بالابتعاد عن نزعة التفوق وانتهاج التضامن لبناء منطقة اكثر قوة.

وقال الرئيس الايراني: انني على ثقة كبيرة باننا يمكننا العبور بسلام من هذه المرحلة الصعبة شريطة ان نؤمن بقدراتنا في حل المشاكل بدل المنافسات المدمرة وان نعبئ اراداتنا للعودة الى مكانتنا التاريخية، أي طريق الحضارة والثقافة والتجارة.

واكد ان منظمة التعاون الاقتصادي تشكل ارضية مناسبة لبناء منطقة اكثر امنا لشعوبنا، واضاف: انه وفي ظل الامن الجماعي سيشارك الآخرون ايضا عبر الاقرار بطاقات هذه المنطقة في بناء مستقبل زاهر لدولنا.

واكد بان رسالة هذا الاجتماع لخالقي فرص العمل للدول الاعضاء يجب ان تتمثل بأفق ابعد مدى ورؤية أكثر شمولا وآصرة اكثر رسوخا، واضاف: إن ربط شبكات الطرق وسكك الحديد والكهرباء والمواصلات والاتصالات يضع افضل الفرص تحت تصرف دولنا لتحقيق المصالح المشتركة لاقتصاداتنا.

واكد الرئيس روحاني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية بامتلاكها حدودا مشتركة مع 6 دول اعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي الاقليمي (اكو) تثمن المصالح المشتركة والاواصر مع الجوار بعمق، واضاف: اننا لا نرى أي عقبة امام تعميق تعاوننا مع الدول الاعضاء في منظمة (اكو) بل مستعدون ايضا لمشاركة أوسع مع سائر الاعضاء.

واعتبر التجربة الناجحة للإتفاق النووي الذي تحقق بنهج (الربح – ربح)، توفر ارضية النهوض بالتعاون الاقليمي مع دول (اكو) اعتمادا على هذا النهج المفعم بالثمار والباعث على الامل، واضاف: إن انتهاء ازمة مفتعلة حول البرنامج النووي الايراني السلمي والتوصل الى إتفاق دولي حظي بتأييد مجلس الأمن، منجز كبير ليس لايران ومنظمة (اكو) فقط بل للعالم كله.

وأعلن ترحيب الحكومة الايرانية في هذه الاجواء الجديدة بتطوير العلاقات في مجالات الترانزيت والنقل والمال والبنوك والعلم والتكنولوجيا والزراعة والامن الغذائي والثقافي والسياحة البيئية ومواجهة الكوارث الطبيعية واضاف: إن ايران بامتلاكها اكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم وباعتبارها حلقة وصل اقليمية مركزية وامتلاكها رصيدا بشريا شبابيا ومتخصصا وقدرات علمية في المجالات الحديثة للمعرفة والتكنولوجيا وسجلا من النمو المتسارع والمولد لفرص العمل والاستقرار الاقتصادي، على استعداد كأحد المؤسسين لمنظمة (اكو) لاداء دورها في توطيد الاواصر بين الاعضاء وتعزيز قدرات المنظمة.

واعرب الرئيس روحاني عن سروره لان منظمة (اكو) بتأسيسها مؤسسات تخصصية لعبت الجمهورية الاسلامية الايرانية دورا فاعلا في تقدمها، قد وفرت اطار مناسبا لتحقيق هذه الاهداف، وقال: إن مستقبل المنطقة يتحدد بالقرارات التي تتخذ اليوم وان ازدهار الغد رهن باواصرنا اليوم.. فلنؤكد على النقاط المشتركة لتعزيز الاواصر بيننا، ونعمل على تحويل التباينات بالحوار الى نقاط قوة.. ولنؤمن بان قدرتنا تكمن في الاواصر بيننا.. فلنعمل على ترسيخها.





