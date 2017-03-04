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رقم الخبر: 188866 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: محليات  
ايران تؤكد متابعة موضوع الاساءة لمواطنيها في معبر حدودي تركي

ايران تؤكد متابعة موضوع الاساءة لمواطنيها في معبر حدودي تركي

أعلن السفير الايراني في تركيا محمد ابراهيم طاهريان فرد عن المتابعة الجادة لقضية شريط الفيديو الذي يظهر الاساءة الى مواطنين ايرانيين وضربهم في معبر كوربولاغ الحدودي التركي.

وقال السفير طاهريان فرد، ان مدى صحة هذا الشريط لم تتاكد بعد وأنه قيد الدراسة.
واكد ان حفظ حقوق واحترام المواطنين الايرانيين وحمايتهم من المسؤوليات الهامة التي تقع على عاتق مسؤولي الممثليات الايرانية في الخارج، وقال اننا ندعو المواطنين الايرانيين لتقديم شكواهم بهذا الشأن الى ممثليات وزارة الخارجية الايرانية في تركيا او السلطات المعنية في داخل البلاد كي تتم متابعتها بشكل حازم.
واكد ان وزارة الخارجية الايرانية لن تسمح بالاساءة الى المواطنين الايرانيين في دول الجوار وستبدي رد فعلها المناسب وفقا للقوانين والاعراف الدولية فيما لو تعرض مواطنوها للاساءة او الضرب.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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