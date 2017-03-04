واشار حداد عادل في مستهل هذا اللقاء الى التاريخ العريق للعلاقات الثقافية بين ايران وشبه القارة الهندية قائلا ان الاواصر الثقافية واللغوية العميقة قد تركت اثرها على العلاقات السياسية والاقتصادية ايضا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء بشأن قضية الارهاب وسبل مواجهته في الغرب وجنوب آسيا وكذلك القضايا المتعلقه باللغة الفارسية ونشرها في شبه القارة الهندية والتبادل الثقافي بين البلدين.

ودعا حداد عادل مساعد الرئيس الهندي لزيارة ايران من اجل المزيد من التعرف على تطوراتها وانجازاتها في شتى المجالات خاصة ما تحقق خلال الاعوام الاخيرة كي يتم تعزيز فرص التعامل بين البلدين.

ويزور حداد عادل الهند للمشاركة في المؤتمر الدولي لدراسات الشرق والدراسات الايرانية المقام حاليا بجامعة عليغر.



