وخلال لقائه المدير الإقليمي لمنظمة الإيكو في منطقة أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي والمحيط الهادي اندورلا كامينارا قال بابالو: بناء على أوامر قائد الثورة الإسلامية ودعم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن بإمكان الرعايا الأجانب أن يزاولوا الدراسة في إيران بصورة مجانية وفي مختلف مراحل الدراسة مشيراً الى أن الأشخاص الذين هم فوق السن المسموح يمكن أن يزاولوا الدراسة في مراكز محو الأمية.

وأضاف ان هناك أكثر من 400 ألف طالب من الرعايا الأجانب يزاولون الدراسة في إيران.

ولفت الى إنه وعلى الرغم من وجود القوميات والمذاهب المختلفة في إيران إلا أن إيران لا تعاني من أي توترات أو اختلافات في هذا المجال مشيراً الى أن هذا الأمر ناتج عن التعاليم الدينية والمبادئ العقائدية التي تتبناها إيران والتي لا ترى فرقاً بين الطلاب الإيرانيين والأجانب.

وأعلن استعداد إيران لنقل تجاربها في مجال إدارة الطلاب الأجانب الى مختلف دول العالم.