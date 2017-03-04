وفي هذه المحادثات اعرب رئيس البرلمان الكوبي عن سروره لهذا اللقاء، معبرا عن امتنانه لمواساة الجمهورية الاسلامية الايرانية لبلاده بوفاة الزعيم فيدل كاسترو وحضور مساعد رئيس الجمهورية في مراسم التأبين، معتبرا هذا الامر مؤشرا لأواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين.

واشار الى تحول النظام العالمي الى نظام تعمه الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ونوه الى المشتركات بين البلدين، واعتبر طريق الخروج من هذه الاوضاع بانه يكمن في التضامن بين الدول ذات التوجهات المتناغمة، مؤكدا تأثير واهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بهذا الصدد.

واكد رئيس البرلمان الكوبي ضرورة ترسيخ التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات خاصة في المجال البرلماني.

ولفت الى التطورات الأخيرة في بلاده في المجالات الاقتصادية وبرنامج تحديث الاقتصاد الكوبي، مرحبا بخبرات الجمهورية الاسلامية اايرانية في هذا الصدد وتوظيف الاستثمارات في منطقة ماريل الاقتصادية.

من جانبه وصف السفير الايراني العلاقات بين البلدين بأنها في مستوى جيد واضاف، انه وبعد ابرام الاتفاق النووي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة 5+1 والغاء الحظر الظالم المفروض على بلادنا والاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية الاسلامية ووزير الخارجية الى كوبا وانعقاد الاجتماع الـ 16 للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في هافانا اخيرا والذي جرى خلاله التوقيع على 12 وثيقة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، نسعي لرفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية ولاشك ان برلماني البلدين يحظيان في هذا الاطار بمكانة رفيعة.

ووصف مستوى العلاقات البرلمانية بين البلدين بانه جيد، مشيرا الى التخطيط لزيارة وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الكوبية الى هافانا.



