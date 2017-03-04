واضاف قاسمي يوم الخميس: حاولت ستة عناصر مناوئة للثورة الاسلامية يوم الاربعاء الاعتداء على السفارة الايرانية في كوبنهاغن، مما اقتضى استدعاء السفير الدنماركي في طهران الى وزارة الخارجية حيث قام مدير عام وزارة الخارجية في شؤون شمال وشرق اوروبا، بابلاغ السفير الدنماركي احتجاج الحكومة الايرانية الشديد اللهجة لهذا التصرف المنافي للمعايير الدولية ولقوانين الدنمارك، واداء الحكومة الضعيف في الحفاظ على السفارة الايرانية وحماية أمن موظفيها، داعيا الى اتخاذ الاجراء الحازم والمسؤول من قبل الحكومة الدنماركية ضد العناصر المعتدية واعلان النتيجة.

وصرح قاسمي بأنه تم ابلاغ السفير الدنماركي في طهران، بإن تكرار مثل هذه الاعتداءات دون رادع من حكومة الدنمارك، ستضع علامة استفهام على نوايا الجانب الدنماركي كما يمكن ان تلحق الضرر بعلاقات البلدين وبالتالي من المؤكد انها ستلقي الرد المناسب

من جانبه أعرب السفير الدنماركي في طهران عن اسفه البالغ ورفضه للاعتداء على السفارة الايرانية، وقال ان سيبلغ حكومة بلاده بالرسالة وسيتم متابعة الموضوع واعلان النتيجة في اسرع وقت.



