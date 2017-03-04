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رقم الخبر: 188860 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:51 الاقسام: اقتصاد  
مساعد رئيس الجمهورية: الإقتصاد المقاوم دفع عجلة الإنتاج في البلاد
معتبراً إستمراره في العام القادم إحدى أولويات الحكومة

مساعد رئيس الجمهورية: الإقتصاد المقاوم دفع عجلة الإنتاج في البلاد

أكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، بأن الاقتصاد المقاوم بإعتباره أحد السياسات الاستراتيجية في البلاد، قد دفع عجلة الإنتاج الى الأمام ومنع إغلاق وحدات إنتاجية بايجاده فرص عمل مستديمة.

وفي تصريح أدلى به لوكالة (إرنا)، اعتبر أميري تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم في العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس) واستمراره في العام القادم إحدى أولويات الحكومة، وأضاف: ان الاقتصاد المقاوم هو واحد من أهم وأكثر برامج الحكومة الاستراتيجية أساسية خلال العقد الأخير، وان سماحة قائد الثورة الاسلامية يؤكد كثيراً على الدوام على تطبيق هذه السياسة بأفضل صورة ممكنة.

وقال أميري: نظراً لأهمية تنفيذ هذه السياسة بصورة أفضل، فان اجتماعات الاقتصاد المقاوم تعقد كل أسبوع برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، ومن ثم توضع البرامج الاستراتيجية والتسهيلات المتعلقة بها تحت تصرف إدارات المحافظات. وتابع: انه وبعد تنفيذ هذه السياسات نشهد تحسن الظروف الاقتصادية للوحدات الانتاجية وعودة عدد لافت من الوحدات المعطلة الى دورة الإنتاج وان الاهتمام بهذه الاستراتيجية في مجال توفير فرص العمل من شأنه أن يفضي الى نتائج إيجابية.

 
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