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رقم الخبر: 188859 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:52 الاقسام: اقتصاد  
إيران تبدأ عمليات مد شبكة سكك الحديد مع جمهورية آذربايجان

إيران تبدأ عمليات مد شبكة سكك الحديد مع جمهورية آذربايجان

أعلن قائممقام ميناء آستارا عن بدء عمليات مد شبكة سكك الحديد في المدينة، وذلك في إطار إكمال المشروع السككي المشترك مع جمهورية آذربايجان.

وقال يونس رنجكش، اليوم الجمعة، في تصريح أدلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) على هامش مراسم مد سكك الحديد في مدينة آستارا (شمال غرب): انه تم إنجاز المرحلة الأولى من عمليات مد سكك الحديد في المدينة بطول 600 متر، وسيتم إنجاز المراحل اللاحقة على وجه السرعة. وأضاف: انه وبعد إكمال هذا المشروع الوطني وربطه بخط سكك الحديد في مدينة رشت (شمال)، سيتم تفعيل جزء من ممر (شمال – جنوب) لنقل السلع والمسافرين.

يذكر أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان اتفقتا في بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 20 آذار/ مارس 2016) حول مد شبكة سكك الحديد المشتركة، وذلك في إطار توطيد التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. وستكون شبكة سكك الحديد المشتركة بين ايران وجمهورية آذربايجان بوابة اقتصادية بين ايران ومنطقة أوراسيا.

 
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