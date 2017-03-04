أكد السفير الايراني في باريس أن العلاقات المتنامية بين ايران وفرنسا دخلت مرحلة جديدة بعد الاتفاق النووي وزيارة الرئيس روحاني لباريس العام الماضي.

وفي كلمة ألقاها السفير علي آهني الأربعاء الماضي بالملتقى الاقتصادي الايراني-الفرنسي بباريس، أشار الى أن ايران بطاقاتها الهائلة تسعى للتنمية المستدامة عبر التعاون المتبادل مع دول العالم ولقد عملت في هذا السياق لتمهيد طريق الوصول الى هذا الهدف عبر توفير الأرضيات السياسية والاقتصادية ومنها الزيارات المتعددة والمتبادلة للمسؤولين وتوقيع الاتفاقيات والعقود السياسية والاقتصادية المختلفة. وأضاف: ان التوقيع على أكثر من 35 وثيقة خلال زيارة الرئيس روحاني الى باريس في يناير/ كانون الثاني 2016، وانعقاد أول جلسة للجنة الاقتصادية المشتركة خلال زيارة الوفد السياسي والاقتصادي الفرنسي الى طهران برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في يناير/ كانون الثاني 2017 قد وفرت الظروف اللازمة للشركات والناشطين الاقتصاديين من الطرفين لاستثمار الطاقات الاقتصادية والتجارية المتاحة.

وأكد السفير آهني بأن تبديد هواجس المصارف الفرنسية الكبرى من العقوبات الأميركية المحتملة وتعاونها في تسهيل الأوضاع المصرفية والمالية للشركات الفرنسية الراغبة بالتعاون مع ايران، سيتبعه تنمية العلاقات الاقتصادية أكثر فأكثر.

وفي الملتقى، تحدث عمدة منطقة ايسي ليه مولينو، أندريه سانتيني، قائلاً: ان عودة ايران للساحة الدولية تصبح أقوى يوماً بعد يوم وأن فرنسا عازمة على تعزيز العلاقات معها. وأضاف: ان متغيرات مثل دور ايران كمرفأ للاستقرار في المنطقة وعراقة الايرانيين في الثقافة والفن، من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وأعرب عن استعداد بلدية ايسي ليه مولينو لتعزيز العلاقات مع ايران في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية، موضحاً بأنه سيتم إرسال وفد يضم مدراء شركات هذه المنطقة الى ايران للبحث في مجالات تطوير التعاون الاقتصادي معها.

كما تحدث في الملتقى عدد من الخبراء الاقتصاديين والباحثين في الشؤون الايرانية عن ضرورة تطوير العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الجانبين.