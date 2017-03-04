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رقم الخبر: 188857 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:46 الاقسام: محليات  
جهانغيري يهنئ كرجيكوف لمناسبة عيد بلغاريا الوطني

جهانغيري يهنئ كرجيكوف لمناسبة عيد بلغاريا الوطني

بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري برقية الى رئيس وزراء بلغاريا اكينان كرجيكوف، هنأه فيها لانتخابه لهذا المنصب، وكذلك لمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وقدم جهانغيري التهنئة لرئيس الوزراء البلغاري وحكومة وشعب بلاده لمناسبة اليوم الوطني البلغاري، وقال، انني اغتنم الفرصة لاقدم لفخامتكم وحكومة وشعب بلادكم التهاني والتبريكات.
واعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين، متمنيا الصحة والنجاح لرئيس وزراء بلغاريا والتقدم والرفعة لشعب بلاده.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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