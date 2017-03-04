جهانغيري يهنئ كرجيكوف لمناسبة عيد بلغاريا الوطني بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري برقية الى رئيس وزراء بلغاريا اكينان كرجيكوف، هنأه فيها لانتخابه لهذا المنصب، وكذلك لمناسبة اليوم الوطني لبلاده.