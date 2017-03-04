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رقم الخبر: 188856 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:51 الاقسام: اقتصاد  
"خليج فارس" القابضة تستثمر 2ر6 مليار يورو بمشاريع بتروكيماوية في البلاد

"خليج فارس" القابضة تستثمر 2ر6 مليار يورو بمشاريع بتروكيماوية في البلاد

أكد المدير التنفيذي لشركة (خليج فارس) القابضة للبتروكيماويات، أن الشركة تستحوذ على 70 بالمئة من المشاريع التنموية قيد الإنشاء بالقطاع بقيمة تبلغ 2ر6 مليار يورو.

وأوضح عادل نجاد سليم، بأن المشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها (خليج فارس) القابضة، ستدشن حتى مارس/ آذار 2019.

من جهة ثانية، أكد نجاد سليم أن (خليج فارس) القابضة تتطلع لنيل المرتبة العاشرة في تصنيف مجلة (ICIS) مقرها لندن وهي واحدة من أبرز المجلات العالمية والمتخصصة في مجال أعمال قطاع الكيماويات.

 
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