  • السبت ٥ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • السبت , مارس 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188855 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:49 الاقسام: اقتصاد  
حجم التبادي التجاري بين تركمانستان وإيران يسجل رقماً قياسياً
في عام 2016

حجم التبادي التجاري بين تركمانستان وإيران يسجل رقماً قياسياً

أكد وكيل وزارة الاقتصاد التركمانستانية، أن حجم التبادل التجاري لبلاده مع ايران في عام 2016 سجل رقماً قياسياً بواقع 7ر1 مليار دولار.

وأوضح غوانتش رجبوف، في الملتقى الايراني-التركماني المشترك الذي حضره مراسل وكالة أنباء فارس في عشق آباد يوم الخميس، أوضح بأن شركات ايرانية تشارك وتوظف إستثمارت في 87 مشروعاً في تركمانستان. وأضاف: ان نحو 30 شركة ايرانية مسجلة رسمياً لمزاولة النشاط التجاري على الأراضي التركمانية.

وشارك بالملتقى رضا رحماني وكيل وزير الصناعة والتجارة والمناجم، وسفير ايران في عشق آباد محمد أحمدي، حيث أكدا في كلمتيهما على توافر الإرداة السياسية لدى مسؤولي البلدين لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

يذكر أن المعرض الايراني الخاص الـ13 انطلق الأربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 40 شركة، وأنهى فعالياته اليوم الجمعة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2805 sec