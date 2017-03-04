أكد وكيل وزارة الاقتصاد التركمانستانية، أن حجم التبادل التجاري لبلاده مع ايران في عام 2016 سجل رقماً قياسياً بواقع 7ر1 مليار دولار.

وأوضح غوانتش رجبوف، في الملتقى الايراني-التركماني المشترك الذي حضره مراسل وكالة أنباء فارس في عشق آباد يوم الخميس، أوضح بأن شركات ايرانية تشارك وتوظف إستثمارت في 87 مشروعاً في تركمانستان. وأضاف: ان نحو 30 شركة ايرانية مسجلة رسمياً لمزاولة النشاط التجاري على الأراضي التركمانية.

وشارك بالملتقى رضا رحماني وكيل وزير الصناعة والتجارة والمناجم، وسفير ايران في عشق آباد محمد أحمدي، حيث أكدا في كلمتيهما على توافر الإرداة السياسية لدى مسؤولي البلدين لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

يذكر أن المعرض الايراني الخاص الـ13 انطلق الأربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 40 شركة، وأنهى فعالياته اليوم الجمعة.