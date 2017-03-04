أعلن المدير العام لشركة (متن) الايرانية للخدمات الهندسية والتطوير النفطي، عن تقدم ايران على العراق في مجال إستخراج النفط من حقلي (يادآوران) و(آزادكان) المشتركين بين البلدين.

وأضاف نورالدين شهنازي زادة، في مؤتمر صحفي، ان إجمالي إنتاج النفط في الحقول المشتركة في منطقة غرب كارون (جنوب غرب ايران) سيبلغ 320 ألف برميل يومياً بنهاية العام الايراني الحالي (في آذار/ مارس القادم). وتوقع المسؤول في وزارة النفط ارتفاع حجم الإنتاج في الحقول المشتركة بغرب كارون وغير المشتركة في منطقة دارخوين وصولاً إلى 500 ألف برميل.

ولفت شهنازي زادة الى أن عدداً من الحقول النفطية الكبرى التي اكتشفت خلال العقدين الأخيرين في أنحاء العالم تقع في منطقة غرب كارون، ومنها حقلا (يادآوران) و(آزادكان).

على صعيد آخر، أفادت تقارير إعلامية، بأن ايران صدرت 105 شحنات نفطية للصين في عام 2016، وتصدرت الأخيرة قائمة الموردين للنفط الايراني.

وأضافت التقارير بأن الهند جاءت بالمرتبة الثانية بـ85 شحنة، وتم تصدير 58 و39 شحنة للإمارات وكوريا الجنوبية على التوالي. وأشارت الى أن دولاً أوروبية استأنفت توريد النفط من ايران في عام 2016، بحيث استوردت فرنسا 21 شحنة، تلتها ايطاليا 15، واليونان 14، وإسبانيا 13 شحنة نفطية.