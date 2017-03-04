أعلن مساعد وزير الاقتصاد والمالية الايراني، محمد خزاعي، عن إصدار ضمانات لصالح الاستثمارات الأجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام (الايراني) الحالي، مضيفاً انه تم نقل ما يربو عن مليار دولار عبر النظام المصرفي الى داخل البلاد.

وفي تصريح له بمقر وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، شدد خزاعي على أهمية الاقتصاد المقاوم والاتفاق النووي في سياق التنمية الاقتصادية للبلاد. وأردف قائلاً: ان نتائج الاتفاق النووي تبلورت في تحسن الظروف الدولية، مما أدى الى إفشال الإجماع الأمريكي - الأوروبي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال خزاعي: ان تنفيذ الاتفاق أدى الى حضور مندوبين من بلدان العالم، وذلك بعد مرور عقد من الزمن الى ايران، مشدداً على أن الرئيس الأمريكي الجديد لن يقدر على إعادة الظروف الى سابق عهدها، وهو ما يشكل انتصاراً كبيراً لإيران.