وأفادت القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في نخجوان، ان المعرض سيقام برعاية ودعم محافظة آذربايجان الغربية ويدار من قبل غرفة التعاون الايرانية، وذلك بمشاركة رجال الأعمال والشركات الايرانية الكبيرة في هذه المحافظة. وأضاف المصدر نفسه: ان الشركات الايرانية المساهمة ستعرض منتجاتها التي خصصت لمختلف المجالات الغذائية والصناعات اليدوية، فضلاً عن اللقاءات التي ستعقدها مع نظيراتها التجارية في نخجوان.

في سياق متصل، أكد القنصل العام الايراني، منصور ايرم، ان إقامة هكذا معارض تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما ستوثق الأواصر الشعبية لما فيها من فرص للتعرف على الطاقات والإمكانات في إطار الأهداف المرجوة للجانبين الايراني والنخجواني.