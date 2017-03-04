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رقم الخبر: 188851 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:40 الاقسام: محليات  
نائب قائد فيلق قدس: طريق العزة للمسلمين مقارعة اميركا والصهيونية
وممثل ولي الفقيه يؤكد أن الثورة الاسلامية في ذروة اقتدارها

نائب قائد فيلق قدس: طريق العزة للمسلمين مقارعة اميركا والصهيونية

اعتبر نائب قائد فيلق قدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني طريق العزة للمسلمين ليس الانضواء تحت لواء اميركا بل انتهاج سبيل المواجهة والمقارعة والمقاومة امام اميركا والصهيونية.

وخلال مراسم احياء ذكرى شهداء لواء الفاطميون بمدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي ايران، قال العميد قاآني، ان اميركا المجرمة والصهيونية مصاصة الدماء بمعية بريطانيا الماكرة، وبعد الهزيمة في افغانستان والعراق، جمعوا ارذل الناس من مختلف بقاع العالم وقاموا بتدريب وتزويد هؤلاء الارهابيين بالامكانيات اللازمة ليفتكوا بالمسلمين.
واضاف، ان الدول التي اوجدت الارهابيين انشات عدة تحالفات لمكافحة الارهاب، اي السعودية واميركا وعدد من الدول الجارة لها و 60 دولة اخرى الا انها جميعا لم ترسل حتى كتيبة واحدة لمحاربة داعش لانهم لا ارادة لهم في محاربة الارهابيين.
واعتبر تزويد الدواعش بصواريخ قيمة كل منها 70 الف دولار مثالا اخر للدعم الذي تقدمه الدول الراعية للارهاب لهم وقال، ان اميركا والصهاينة زودوا الارهابيين بالكثير من الامكانيات والدعم النفسي واطلقوا حربا معقدة في هذه المنطقة.
واعتبر العميد قاآني لواء الفاطميون بانهم تجسيد حقيقي لوحدة الامة الاسلامية وان اداءهم يعد ثقافة في الرقعة الواسعة للمقاومة في الدول الاسلامية.
وقال نائب قائد فيلق قدس للحرس الثوري، ان لواء الفاطميون اثبتوا قدرتهم في محاربة الارهابيين وان نطاق تاثيرهم لا يختص بارض سوريا بل ان هؤلاء الافراد خلقوا اجواء جديدة في ساحة المقاومة.
في سياق آخر اكد ممثل الولي الفقيه في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الاسلامي حجة الاسلام والمسلمين علي شيرازي، إنه و رغم المؤامرات التي يحيكها الاستكبار العالمي ضد ايران، فان الثورة الاسلامية في ذروة اقتدارها بفضل دماء الشهداء وتضحيات الشعب الايراني.
واضاف حجة الاسلام شيرازي في كلمة له بمراسم اقيمت في مدينة يزد (وسط) احياء لذكرى الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت، انه ومنذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران لم يتوانى الاعداء عن بذل اي جهد لضربها.
وتابع قائلا ان الاستكبار العالمي يحاول استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات لضرب الثورة الاسلامية، داعيا الى الوقوف امام الهجوم الثقافي من قبل الاعداء.
واكد انه و رغم المؤمرات الثقافية التي تحاك ضد ايران على نطاق واسع، فان الشباب الايراني مستعد للتضحية دفاعا عن دينه و قيمه الالهية وذلك تلبية لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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