قال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي: ان العديد من الشركات الاقتصادية الأجنبية تدفقت الى ايران للإنتاج المشترك مع ايران في ظل الظروف التي توفرت عقب تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة .

وعلى هامش زيارته التفقدية للشركات الإنتاجية في الحي الصناعي بمدينة مشهد (شمال شرق البلاد)، اعتبر علي ربيعي، يوم الخميس، في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اعتبر قطاع صناعة الألبسة بأنها أحد القطاعات التي لم يتم إستثمارها بشكل كامل، ولازالت فرص العمل متوفرة فيها .وأضاف أنه يتوقع بأن يتم إيجاد 500 ألف فرصة عمل في قطاع صناعة الألبسة في ايران.

وقال الوزير ربيعي، في كلمة له يوم الأربعاء، خلال ملتقى (الخيرين الموفرين لفرص العمل) في مدينة مشهد: ان اقتصاد البلاد سيشهد خلال العام (الايراني) القادم قفزة لافتة في ضوء الخط البياني الصاعد بقوة لتوفير فرص العمل خلال الحكومة الحادية عشرة (الحالية). وأضاف: انه خلال العام الجاري وللمرة الأولى خلال الأعوام الأخيرة اقتربت مرتبات العمال من نسبة التضخم، وهو أمر يحظى بالأهمية في خفض معضلات المجتمع. وتابع قائلاً: رغم ان دخول القوة العاملة الى سوق العمل دفعة واحدة أدى للتغطية شيئاً ما على أنشطة الحكومة في مجال توفير فرص العمل، إلا أننا تمكنا من توفير مائة ألف فرصة عمل إزاء كل نمو بنسبة 1 بالمائة في الاقتصاد.

وأضاف وزير التعاون: رغم تحقيق نمو بنسبة نحو 9 بالمائة في اقتصاد البلاد، إلا أن فرص العمل لم تتوفر لجميع الراغبين نظراً لعددهم الكبير.