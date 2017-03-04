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رقم الخبر: 188849 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: اقتصاد  
محطة "نورآوران" في أرمينيا نقطة ربط الكهرباء الإيراني بالشبكة الدولية

محطة "نورآوران" في أرمينيا نقطة ربط الكهرباء الإيراني بالشبكة الدولية

محطة التحويل الكهربائية (نورآوران) قيد الإنشاء والتي تقع على مسافة 200 كيلومتر عن يريفان (العاصمة الأرمينية)، تعتبر نقطة ربط الكهرباء الايراني بالشبكة الدولية.

هذا وفي إطار تنفيذ مشروع مد خط الجهد العالي الثالث لنقل الكهرباء بين ايران وأرمينيا، تتخذ حالياً الإجراءات المختلفة في أرمينيا بما فيها إنشاء محطة التحويل الكهربائية (نورآوران) من قبل شركة (صانير) الايرانية. وتدارست الكوادر الايرانية والأرمينية، خلال تفقدها المشترك لهذا المشروع، آخر المستجدات في مشروع خط الجهد العالي الثالث للكهرباء بين ايران وأرمينيا والسبل الكفيلة للإسراع بتنفيذه في أرمينيا.

وتفقد وفد يضم وزير الطاقة ورئيسي شركة الكهرباء الأرمينية، وفريق شركة صانير والملحق الاقتصادي بالسفارة الايرانية، محطة (نورآوران) الفرعية. وأكد الوفد الايراني على أهمية إنشاء هذه الشبكة لنقل الكهرباء، ودعى الى حماية وزارة الطاقة الأرمينية لتنفيذ هذا المشروع في موعده المقرر.

بدورهم، أكد المسؤولون في أرمينيا أهمية مشروع الخط الثالث لنقل الكهرباء لأرمينيا ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران ويريفان.

وتبلغ قيمة المشروع 107 ملايين دولار، وتعمل شركة صانير على إنشائه كجزء من المشروع الرباعي للطاقة بين ايران وأرمينيا وروسيا وجورجيا.

 
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