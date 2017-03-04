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رقم الخبر: 188848 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:40 الاقسام: اقتصاد  
إيران أكبر منتج للحديد الإسفنجي في العالم
حسب الإتحاد الدولي للصلب..

إيران أكبر منتج للحديد الإسفنجي في العالم

احتلت ايران المركز الأول في إنتاج الحديد الإسفنجي في العالم خلال يناير 2017، وجاءت الهند والمكسيك في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، وذلك حسب إحصائيات نشرها الاتحاد الدولي للصلب.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان الإحصائيات التي نشرها الاتحاد تشير الى أن إنتاج الحديد الإسفنجي في العالم خلال شهر يناير من العام الجاري انخفض بمعدل 68ر0 مقارنة بالشهر الذي سبقه. وبلغ إنتاج الحديد الاسفنجي خلال يناير العام الجاي 705ر4 ميليون طن، وبذلك يكون الإنتاج قد انخفض بمعدل 68ر0% مقارنة بشهر ديسمبر 2016.

وبلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في شهر يناير هذا العام 325ر1 ميليون طن، حيث ارتفع معدل إنتاج الحديد الإسفنجي في ايران خلال يناير 2017 قليلاً مقارنة بشهر ديسمبر 2016. وكان إنتاج ايران من الحديد الإسفنجي في ديسمبر الماضي قد بلغ 323ر1 مليون طن. كما بلغ إنتاج الهند من هذا المنتج 251ر1 مليون طن، حيث لم يطرأ أي تغيير على إنتاج الحديد الإسفنجي مقارنة بالشهر المنصرم، فيما بلغ إنتاج المكسيك 415 مليون طن دون تسجيل أي ارتفاع أو انخفاض في الإنتاج.

 
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