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رقم الخبر: 188847 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:35 الاقسام: محليات  
ابتكار: تلقينا ردودا واعدة حول ظاهرة الغبار والأتربة من العراق

ابتكار: تلقينا ردودا واعدة حول ظاهرة الغبار والأتربة من العراق

وصفت السيدة معصومة ابتكار رئيسة مؤسسة حمايه البيئة في ايران، الاجتماع الثنائي الذي عقد بين ايران والعراق لمناقشة ظاهرة الغبار والأتربة بأنه ايجابي؛ مضيفة في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، تلقينا ردودا ايجابية وواعدة حيال ازمة الاتربة والغبار من العراق.

واكدت ابتكار على تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للمساهمة لانجاح مشروع تثبيت التربة لحل هذه الازمة؛ لافتة الى الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية حسن روحاني الى محافظة خوزستان (جنوب غرب)، وتفقده لعمليات غرس الشتائل بهدف تثبيت التربة في منطقة هنديجان جنوبي ايران.
وبشأن الاجراءات الدولية، قالت رئيسة مؤسسة حمايه البيئة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقدمت بطلب الاسبوع الماضي الى مساعد رئيس منظمة الامم المتحدة استضافة اجتماع في طهران يهدف الى حل هذه الظاهرة؛ مبينة ان المنظمة الاممية تتابع الآليات الاقليمية والدولية في هذا الخصوص؛ على ان يتم عقد الاجتماع بشأن الأتربة والغبار والتعاون الاقليمي خلال العام القادم في طهران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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