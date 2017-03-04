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رقم الخبر: 188846 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:30 الاقسام: محليات  
قائد في الحرس الثوري: صواريخنا قادرة على تدمير جميع المراكز المهمة في "اسرائيل" خلال 7 دقائق

قائد في الحرس الثوري: صواريخنا قادرة على تدمير جميع المراكز المهمة في "اسرائيل" خلال 7 دقائق

اكد المستشار العسكري لقائد فيلق "قدس" التابع للحرس الثوري العميد احمد كريم بور، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للرد الحازم والمدمر على اي اعتداء عسكري، لافتا الى ان جميع المراكز المهمة في الكيان الصهيوني قد جرى تحديدها وسيتم تدميرها بصواريخ بعيدة المدى في غضون 7 دقائق و 30 ثانية، في حال تعرضت ايران لاي اعتداء.

وخلال مراسم اقيمت في مدينة بندرعباس احياء لذكرى الشهداء اشار العميد كريم بور، الى تصريح سماحة قائد الثورة الاسلامية بان ايران سترد على اي هجوم بنفس المستوى واضاف، بطبيعة الحال فان اميركا لم تحدد اي مستوى لغاية الآن ويمكن القول انها لا تمتلك الشجاعة والجرأة والقدرة على ذلك.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة للرد على اي اعتداء عسكري ردا حازما ومدمرا، واضاف، انه حينما يقول سماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) انه لو استلزم الامر سنسوي تل ابيب وحيفا مع الارض في غضون 7 دقائق فلا مزاح في الامر وان جميع مدننا جاهزة لمثل هذه العمليات وليعلم الكيان الصهيوني وحلفاؤه ذلك.
وقال العميد كريم بور، انه لو اطلقت اي دولة صاروخا نحو الجمهورية الاسلامية الايرانية فان جميع مراكز تلك الدولة ستُستهدف بواسطة مدننا (الصاروخية) تحت الارض حيث ان مثل هذه العمليات ستنفذ من قبل بلادنا وفقا لقرار مجلس الامن القومي وتوقيع القائد العام للقوات المسلحة.
واشار الى ان العدو يصرخ باستمرار بان الخيار العسكري موجود على الطاولة، وخاطب العدو قائلا، اذن لماذا لا تقوم بتفعيل خيارك العسكري؟ الى متى تريد ان يبقى على الطاولة؟ .
واكد قائلا، ان جميع المراكز المهمة في "اسرائيل" قد تم تحديدها وسيتم تدميرها في غضون 7 دقائق و 30 ثانية بسرعة 14.4 ماخ بواسطة صواريخ "سجيل" و"شهاب 3" التي ستطلق بصورة آلية، فيما لو تعرضت ايران لاي اعتداء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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