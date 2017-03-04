اشار رئيس موسسة ايكو الثقافية محمد مهدي مظاهري الى قرب بدء التعاون بين المؤسسة ووكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في اطار التوقيع على مذكرة تفاهم، معلنا ان ارنا ستستضيف الاجتماع القادم لرؤساء وكالات الانباء في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي الاقليمي (ايكو).

وفيما اشار مظاهري الى اللقاء الاخير الذي جمعه مع المدير العام لوكالة ارنا محمد خدادي، اكد على دور ارنا الفاعل والمهم في تحقيق اهداف مؤسسة ايكو والتقدم بها الى الامام.

وتسلمت ايران لثلاث سنوات بدءا من ابريل/ نيسان عام 2016، الرئاسة الدورية لموسسة ايكو باعتبارها الموسسة الدولية – الاقليمية الوحيدة التي تنشط في المجال الثقافي.

واضاف، ان الانشطة التي ينبغي انجازها خلال فترة رئاسة ايران لموسسة ايكو الثقافية والتي تستمر ثلاث سنوات، العمل على ضم جميع دول الاعضاء في منظمة ايكو الى موسستها الثقافية ومتابعة زيادة ميزانية ايكو الثقافية وكذلك توفير الارضية لاقامة مهرجان النوروز للمنظمة في احدى مناطق ايران للتجارة الحرة.

وتابع قائلا، من المقرر أن تقوم موسسة ايكو في العام الجاري بتدشين مشروع بحثي تحت عنوان «الامن الثقافي».

وتاكيدا على ضرورة تعزيز النشاط الاعلامي في موسسة ايكو اوضح مظاهري ان الموسسة تعمل على تمتين نشاطها الاعلامي عن طريق نشر الاخبار على موقعها بمختلف اللغات.

وفي جانب ىخر من تصريحاته اوضح ان الدبلوماسية الثقافية تعد دبلوماسية شاملة تعتمد على التعاليم القرآنية باعتبارها نقطة مشتركة بين جميع المسلمين في العالم.