  • السبت ٥ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • السبت , مارس 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188845 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 16:23 الاقسام: محليات  
وكالة ارنا ستستضيف الاجتماع القادم لرؤساء وكالات منظمة ايكو

وكالة ارنا ستستضيف الاجتماع القادم لرؤساء وكالات منظمة ايكو

اشار رئيس موسسة ايكو الثقافية محمد مهدي مظاهري الى قرب بدء التعاون بين المؤسسة ووكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في اطار التوقيع على مذكرة تفاهم، معلنا ان ارنا ستستضيف الاجتماع القادم لرؤساء وكالات الانباء في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي الاقليمي (ايكو).

وفيما اشار مظاهري الى اللقاء الاخير الذي جمعه مع المدير العام لوكالة ارنا محمد خدادي، اكد على دور ارنا الفاعل والمهم في تحقيق اهداف مؤسسة ايكو والتقدم بها الى الامام.

وتسلمت ايران لثلاث سنوات بدءا من ابريل/ نيسان عام 2016، الرئاسة الدورية لموسسة ايكو باعتبارها الموسسة الدولية – الاقليمية الوحيدة التي تنشط في المجال الثقافي.

واضاف، ان الانشطة التي ينبغي انجازها خلال فترة رئاسة ايران لموسسة ايكو الثقافية والتي تستمر ثلاث سنوات، العمل على ضم جميع دول الاعضاء في منظمة ايكو الى موسستها الثقافية ومتابعة زيادة ميزانية ايكو الثقافية وكذلك توفير الارضية لاقامة مهرجان النوروز للمنظمة في احدى مناطق ايران للتجارة الحرة.

وتابع قائلا، من المقرر أن تقوم موسسة ايكو في العام الجاري بتدشين مشروع بحثي تحت عنوان «الامن الثقافي».

وتاكيدا على ضرورة تعزيز النشاط الاعلامي في موسسة ايكو اوضح مظاهري ان الموسسة تعمل على تمتين نشاطها الاعلامي عن طريق نشر الاخبار على موقعها بمختلف اللغات.

وفي جانب ىخر من تصريحاته اوضح ان الدبلوماسية الثقافية تعد دبلوماسية شاملة تعتمد على التعاليم القرآنية باعتبارها نقطة مشتركة بين جميع المسلمين في العالم.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0701 sec