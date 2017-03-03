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رقم الخبر: 188818 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 13:32 الاقسام: منوعات  
دفن نفسه تحت الأرض بكامل إرادته!

دفن نفسه تحت الأرض بكامل إرادته!

ودّع رجل يُدعى جون ادواردز زوجته بقبلةٍ ليُدفن بكامل إرادته في نعشٍ تحت أحد شوارع مدينة بلفاست عاصمة شمال إيرلاندا.

وفي التفاصيل، قرّر جون قضاء 3 أيام في التابوت في حفرة قرب إحدى كنائس المدينة. واللافت أنّ الرجل سيستفيد من الانترنت الموجود في المدينة.

ويأمل جون من خلال هذه الخطوة أنّ يساعد على رفع مستوى الوعي لدى الناس الذين يُعانون من الإدمان والاكتئاب.

يُشار إلى أنّ جون هو مؤسس جمعية Walking Free التي تهتم بالناس الذين يميلون إلى الانتحار والذين يُعانون من الإدمان.

والجدير ذكره، أنّ جون كان مدمناً على المخدرات في السابق ولكنّه تخطى هذه المشكلة منذ 25 عاماً. وقرر أنّ يصنع نعشاً كبيراً ويدفن نفسه فيه لمدة 3 أيام. يُشار إلى أنّه سينشر خلال هذه الفترة فيديوهات يروي فيها قصصاً عن الأمل بالحياة ليساعد الناس.

واللافت أنّ هذه الفيديوهات ستنشر مباشرة عبر موقع الجمعية وعبر الصفحة الرسمية على فيسبوك لهذه الأخيرة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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