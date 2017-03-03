حالف الحظ سيدة ألمانية يوم عيد ميلادها، لتعثر في ذلك اليوم على مبلغ مالي كبير خلال تواجدها في محطة مترو، لكن المثير للإهتمام هو كيفية تصرفها بعد العثور على تلك الهدية غير المتوقعة.

وقالت وكالة (سبوتنك) الإخبارية نقلاً عن موقع (دويتش فيله)، إن تلك السيدة عثرت على حقيبة يد بداخلها أكثر من 14600 يورو، وذلك داخل محطة مترو الأنفاق بمدينة (ميونيخ) عاصمة ولاية (بافاريا).

وبعد العثور على تلك الحقيبة، توجهت السيدة، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها، إلى شرطة المدينة وسلمت المبلغ المالي الذي كان بداخلها؛ وأفادت معلومات صدرت عن الشرطة الاتحادية، بأن السيدة البالغة من العمر 39 عاماً اكتشفت وجود الحقيبة على أحد مقاعد المسافرين داخل محطة المترو الثلاثاء، وهو اليوم الذي صادف عيد ميلادها.

وتمكنت شرطة مدينة (ميونيخ) من تحديد هوية مالكة الحقيبة، والتي كانت امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً، وكانت ترغب في ذلك اليوم في وضع المبلغ، الذي كان عبارة عن أرباح مطعم، في أحد البنوك بالمدينة، لكن أبواب البنك كانت مغلقة يومها بسبب الاحتفالات بالكرنفال، فقررت أخذ المال إلى منزلها، لكنها نسيت الحقيبة في محطة المترو.