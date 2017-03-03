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رقم الخبر: 188814 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 13:24 الاقسام: منوعات  
حاولت التهرب من دفع فاتورة مطعم فتحول الأمر إلى فضيحة

حاولت التهرب من دفع فاتورة مطعم فتحول الأمر إلى فضيحة

التقطت كاميرا المراقبة في مطعم بولاية (كوينزلاند) الأسترالية، فيديو لإحدى زبائن المطعم، وهي تقوم بوضع خصل من شعرها في طبق مكرونة في محاولة للتهرب من دفع فاتورة المطعم.

ووفقا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن تلك الواقعة حدثت في مطعم إيطالي بمدينة (بريسبان)، وأظهر الفيديو الخاص بها تلك السيدة تجلس على طاولة بالمطعم، وفجأة قامت بسحب خصل من شعرها ووضعتها في الطبق الموجود أمامها وبدأت في نثر الشعر على الطعام.

وقامت إدارة المطعم بنشر الفيديو على موقع (إنستغرام) في محاولة لفضح الخدعة التي قامت بها الزبونة؛ ولم تشر الصحيفة إلى كيفية تعامل الإدارة معها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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