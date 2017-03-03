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رقم الخبر: 188812 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 13:20 الاقسام: منوعات  
ميسي يدخل كلمة جديدة على القاموس الإسباني

ميسي يدخل كلمة جديدة على القاموس الإسباني

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، حيث بات الآن مصدر الإلهام وراء إدخال كلمة جديدة إلى القاموس الإسباني.

ووفق ما ذكر موقع (101greatgoals.com) المختص بالأخبار الرياضية، فإن القاموس الإسباني أدخل مفردة جديدة تحت اسم ( inmessionante)، مؤكداً على أن مصدر الكلمة هو ميسي.

وحسب صورة ملتقطة من القاموس الإسباني، نشرتها بعض المواقع الإلكترونية، فإن شرح الكلمة يعني (الطريقة المثلى للعب كرة القدم).

وساهم ليونيل ميسي في احتلال برشلونة صدارة الليغا متفوقا بذلك على غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي بات يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

وتفوق الفريق الكتالوني، مساء الأربعاء، على سبورتنغ خيخون متذيل الترتيب 6-1، فيما تعادل النادي الملكي 3-3 مع ضيفه لاس بالماس.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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