احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة مرور أربعين يوماً على اعتلاءه العرش!! كما سار محبّوه في تظاهرات «حاقدة» عفواً «حاشدة» زي ما يقول فخامته.. في عدّة مدن أمريكية.. والزلمه حكى عن الموضوع بطريقة جعلتني أتصور أنهم هتفوا «بالروح بالدم.. نفديك يا ترامب»!!.

أحبائي أرجوكم.. راجعوا مصادر الأخبار وشوفوا بأمّ أعينكم شو قال ترامب في حفل الأربعينية.. وشو هتف وفعل أنصاره في التظاهرات اللي كان عنوانها الإبتدائي الرد على مظاهرات المعارضين!! أنا أطلب منكم مراجعة أصل الموضوع لكي لا تتصوروا أني أبالغ في تصوير المشهد لأني أكره ترامب وأمريكا و«اسرائيل» وعشان كده أغنّي مع شعبولا «أنا بكره اسرائيل.. وبقولها لو تسأل.. انشاءالله أموت قتيل وأخش المعتقل» اييـ......يه.

ضخامة الرئيس ترامب تحدث في هذه المناسبة عن الإنجازات التي حققها خلال فترة حكمه الرشيد.. عرفت كيف يا أبو رشيدة؟!.. الزلمه يحكي كأنه مرّت سنين ولحّق يبني ويعمّر وينشر الإزدهار والسعادة والرفاه والبنين.. منين؟! منين يا حسرة؟!..

صحيح أن الكثير من الإعلاميين يحكون عن ترامب بـ«خفة» يقولوا «مجنون».. وأهل مصر والمغرب العربي يقولوا «أبله وأهبل».. و«عبيط».. أما أهل المشرق العربي فما أكثر مصطلحاتهم وأجملها لما يقولوا أن عقله «تره للّي» «آه يا للّي.. علّي عقلو تره للّي.. علّي راح.. راح ولا قلّي»!!..

بالله عليكم أيّها الأحبة إذا كنتم ترفضون وصف ضخامة الرئيس ترامب بأنه «عبيط وعقلو تره للّي»!! كيف تبررون أن يحتفل رئيس ويعقد مؤتمر صحفي يتحدث عن انجازاته التاريخية خلال أربعين يوماً؟! وهل شاف العالم منك حاجة غير مسألة محاربة المهاجرين؟!..

في مؤتمره الصحفي قال ضخامة الرئيس شيئان طريفان -ويمكنكم مراجعة الأصل- الأول قال أنه رغم الإعتراضات كان هنالك خلال فترة حكمي -يقصد الأربعين يوماً- الكثير من المرح!! بالله عليكم رئيس دولة عظمى يقول أن أهم انجازاته هو المرح!!..

أما الشيء الثاني الطريف فهو أن فخامة الرئيس يقول أنه تمكّنا خلال هذه المدّة -يقصد الأربعين يوماً- من تحقيق معظم ما وعدنا به وحلمنا به وتحدثنا عنه خلال السنتين الماضيتين!!..

هل صدّقتم أنه عبيط أم لا؟! وإذا صدّقتم فخير على خير.. أما إذا لم تصدّقوا.. واعتبرتموه فعلاً قائداً فذاً ألمعياً وتاريخياً.. وإن الله مَنَّ به على البشرية.. فما عليكم إلا أن ترددوا: «الله يخلّي الريّس، الله يطوّل عمره»..