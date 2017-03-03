أعلن مسؤولون بلجيكيون أن شرطة بروكسل اعتقلت رجلا يشتبه في صلته بمتشددين، إثر العثور على عبوتي غاز داخل سيارته بعد أن أوقفته الشرطة لتخطيه إشارة مرور حمراء.

ولم تعلن السلطات اسم الرجل، وقال ممثلو ادعاء في بيان “من المبكر التكهن بما إذا كانت لديه نوايا إجرامية، على الرغم من أنه معروف لدى الشرطة”.

وقال رئيس بلدية المنطقة التي اعتقل فيها الرجل “الشرطة اشتبهت في وقت سابق في صلته بالتطرف”.

وأغلقت منطقة قريبة من محطة قطار رئيسة في بروكسل واستدعيت فرقة تفكيك المتفجرات لفحص السيارة بعد أن أخرج ضباط الشرطة الرجل منها.

وتعيش بروكسل حالة تأهب قصوى مع اقتراب الذكرى الأولى للهجمات الدامية التي نفذها تنظيم “داعش” في الـ22 آذار/مارس من العام 2016، أودت بحياة 32 شخصا.

ولم يذكر بيان الادعاء تفاصيل إضافية أكثر من العثور على عبوتي الغاز، وقال مسؤول “محققو مكافحة الإرهاب لم يشاركوا بعد في التحقيق”.





