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رقم الخبر: 188808 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:49 الاقسام: عربيات  
الجيش المصري قتل 30 مسلحا في مداهمات شمالي سيناء

الجيش المصري قتل 30 مسلحا في مداهمات شمالي سيناء

نقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصدر أمني في الجيش المصري أن الجيش قتل 30 عنصرا من الجماعات الارهابية المسلحة، خلال مداهمته تجمعات لهم شمال محافظة سيناء، شمال شرقي البلاد.

نقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصدر أمني في الجيش المصري أن الجيش قتل 30 عنصرا من الجماعات الارهابية المسلحة، خلال مداهمته تجمعات لهم شمال محافظة سيناء، شمال شرقي البلاد.
وأوضح المصدر للوكالة أن “الجيش المصري شن عدة هجمات استهدفت تجمعات لمسلحين بمزارع جهاد أبو طبل والزيتون، جنوبي مدينة العريش، وأسفرت عن مقتل 30 منهم، فيما لاذ آخرون بالفرار”.
وأشار الى أن “قوات الأمن ضبطت 12 مخزناً للسلاح والمتفجرات، و20 ملجئاً بها لوازم معيشية كاملة، وعدة عبوات ناسفة، ومواد لصناعة المواد المتفجرة بالمناطق ذاتها “.
 

 
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