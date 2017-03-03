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رقم الخبر: 188807 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:47 الاقسام: عربيات  
وكيل الأمين العام للامم المتحدة يدعو قوى العدوان إلى تجنب استهداف الموانئ والمطارات اليمنية

وكيل الأمين العام للامم المتحدة يدعو قوى العدوان إلى تجنب استهداف الموانئ والمطارات اليمنية

دعا وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية وحالات الطوارئ ستيفن اوبراين قوى العدوان الى ضرورة تجنب استهداف الموانئ والمطارات اليمنية.

دعا وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية وحالات الطوارئ ستيفن اوبراين قوى العدوان الى ضرورة تجنب استهداف الموانئ والمطارات اليمنية.
وأكد أوبراين خلال مؤتمر صحفي له قبيل مغادرته العاصمة صنعاء على ضرورة ان تبقى المنافذ اليمنية مفتوحة أمام احتياجات المواطنين من الوقود ومختلف السلع الغذائية.
 

 
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