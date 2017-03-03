دعا وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية وحالات الطوارئ ستيفن اوبراين قوى العدوان الى ضرورة تجنب استهداف الموانئ والمطارات اليمنية.

وأكد أوبراين خلال مؤتمر صحفي له قبيل مغادرته العاصمة صنعاء على ضرورة ان تبقى المنافذ اليمنية مفتوحة أمام احتياجات المواطنين من الوقود ومختلف السلع الغذائية.

