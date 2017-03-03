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رقم الخبر: 188806 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:43 الاقسام: دوليات  
موراليس يتعالج في كوبا من التهاب فيروسي والمعارضة تنتقد

موراليس يتعالج في كوبا من التهاب فيروسي والمعارضة تنتقد

أعلنت الحكومة البوليفية ان الرئيس إيفو موراليس الذي وصل الاربعاء الى كوبا لاجراء فحوص طبية مصاب بالتهاب فيروسي ولكن حالته لا تدعو للقلق، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

أعلنت الحكومة البوليفية ان الرئيس إيفو موراليس الذي وصل الاربعاء الى كوبا لاجراء فحوص طبية مصاب بالتهاب فيروسي ولكن حالته لا تدعو للقلق، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال نائب الرئيس البوليفي الفارو غارسيا إن “موراليس (57 عاما) الذي سافر الى العاصمة الكوبية هافانا لإجراء فحص طبي شامل يعاني من التهاب في الجيوب الانفية والتهاب في الاوتار الصوتية”.
واضاف غارسيا ان “النتائج الطبية مطمئنة ولا داعي للقلق. حالته ليست خطرة وليست هناك من مضاعفات تؤثر على اعضائه الداخلية انها فيروسات وسيتم القضاء عليها في غضون ايام”.
واشار غارسيا الى ان “موراليس عانى مؤخرا من الام حادة للغاية في الجانب الايمن من البطن كانت تمنعه من النوم”، موضحا ان “الاطباء نصحوا موراليس بالخلود للراحة لاربعة او خمسة ايام”.
من جهتها، انتقدت المعارضة البوليفية “قرار موراليس السفر الى كوبا بشكل مفاجئ للعلاج من مجرد التهاب فيروسي”، واعتبرت ان “سفره يعني انه لا يثق بالجهاز الطبي البوليفي”.
 

 
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