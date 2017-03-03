أكد المستشار السابق لمقر حملة دونالد ترامب الانتخابية كارتر بيج الجمعة، أنه التقى مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في كليفلاند في تموز/يوليو من العام الماضي. وقال بيدج لقناة ” إم إس إن بي سي” “أنا لا أنكر أنني تحدثت معه [كيسلي] ، وأنا أقول إنني لم ألتق به في مكان ما خارج كليفلاند، لنقل هكذا”. ورفض بيج، مع ذلك، الحديث عن المواضيع التي طرحت في سياق حديثه مع السفير الروسي، مضيفاً “أنا أحترم قواعد السرية، سواء في الحكومة أو خارجها”.

وكانت صحيفة ” يو اس ايه توداي” قد أفادت في وقت سابق، أن المسؤولين في الحملة الانتخابية لترامب، جيفري غوردون وكارتر بيدج، قد تحدثا مع كيسلياك على هامش المؤتمر العام للحزب الجمهوري في تموز/ يوليو الماضي، حيث نقلت الصحيفة عن بيدج قوله، إنه لم تكن لديه “أي حديث جدي” مع السفير الروسي. يذكر أن صحيفة “واشنطن بوست” أفادت في وقت سابق، بأن سيشنس عقد لقاءين مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك، عام 2016 خلال الحملة الانتخابية لدونالد ترامب. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، خلال جلسة الاستماع بالكونغرس للمصادقة على تعيينه بمنصب المدعي العام، لم يذكر سيشنس شيئاً عن هذين اللقاءين نافياً وجود أية اتصالات بينه وبين مسؤولين روس. وعلى خلفية نشر “واشنطن بوست” لمعلوماتها هذه، طالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بإقالة سيشنس من منصبه، معتبرين أنه قدم معلومات كاذبة أمام مجلس الشيوخ.

