أظهرت نتائج دراسة نشرتها المجلة الأمريكية لأمراض القلب بأن كوبًا من عصير الشمندر يوميًا يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بحوالي 10 ملم زئبق.

وكان الباحثون من كلية الطب في لندن قد أشاروا بأن هذه الدراسة لا تؤكد بشكل قطعي بأن إدخال الشمندر الى النظام الغذائي يمكن أن يفيد الصحة، إلا أنهم أفادوا بأن استهلاك الخضراوات وبالأخص الورقية الخضراء أو الشمندر الغني بالنترات يمكن أن يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية.

هذا ويحوي كوب الشمندر على 0.2 غرامًا من النترات الغذائية، أي الكمية التي يحتويها وعاء كبير من الخس، حيث يتم تحويل النترات في الجسم الى مادة كيميائية تسمى "أكسيد النيتريك" وتقوم بتوسيع الأوعية الدموية، حيث تفاجأ الباحثون من قوة تأثير وفاعلية الشمندر على الأوعية الدموية.

وبيّنت الدراسة أنه بالمقارنة مع أولئك الذين يتمتعون بضغط دم طبيعي، فإن هناك حاجة لكمية أقل من النيترات لخفض ضغط الدم المرتفع.

وشمل البحث ثمانية نساء وسبعة رجال تم تقسيمهم الى مجموعتين ممن يعانون من ضغط الدم المرتفع بنسبة 140/ 159 ملم زئبق والذين لم تكن لديهم أي مشكلة صحية ولم يتناولوا أي دواء لخفض ضغط الدم.

وقامت المجموعة الأولى بشرب 250 ملل من عصير الشمندر، وتم قياس ضغط الدم لديها على مدار 24 ساعة وتسجيل نتائج الفحوصات، ومقارنتها مع المجموعة الثانية، فوجد أن المجموعة التي شربت عصير الشمندر أخذ أفرادها يعود اليهم ضغط الدم الى مستواه الطبيعي بعد 3-6 ساعات وإستمر تأثيره حتى بعد 24 ساعة.

