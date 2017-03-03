حصد نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي 2016، في حفل أقيم بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأقيم هذا الحفل لتكريم لاعبي ومدربي الأندية اللندنية، حيث نال كانتي الجائزة متفوقًا على زميله دييجو كوستا، وثنائي توتنهام هوتسبير ديلي آلي وداني روز، ونجم أرسنال أليكسيس سانشيز.

وكان كانتي أحد أعضاء فريق ليستر سيتي، الذي حقق معجزة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

أما أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي حصد جائزة أفضل مدرب في 2016، رغم مرور 6 أشهر فقط على توليه مسؤولية البلوز.

كما نال ديلي آلي جائزة أفضل لاعب شاب، متفوقًا على ثنائي أرسنال هيكتور بيليرين وأليكس أيوبي، بينما حصد الفرنسي هوجو لوريس لاعب توتنهام الإنجليزي، جائزة أفضل حارس مرمى.

وتم منح النجم الإنجليزي المعتزل فرانك لامبارد، جائزة تقديرية لعطائه للكرة الإنجليزية في لندن، حيث توج بـ13 لقبًا مع تشيلسي، وبات الهداف التاريخي للنادي بتسجيل 211 هدفًا في 648 مباراة.