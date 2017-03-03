جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" في مجلس النواب اللبناني تأكيدها على تمسكها بالنسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة بخصوص قانون الانتخاب، ورأت "فيها الصيغة الاكثر انسجاماً والتزاماً مع المعايير التي تحقق للشعب اللبناني صحة وشمول وفعالية التمثيل ويشكل اعتمادها نقلة نوعية في مسار بناء الدولة القوية وتجديداً في الحياة السياسية وتفعيلاً لها, وصوناً للاستقرار السياسي في البلاد".

ودعت الكتلة عقب اجتماعها الدوري "الزملاء النواب الى الاسراع في مناقشة سلسلة الرتب والرواتب واقرارها في جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة يوم الاثنين المقبل 6/3/2017 تمهيداً لاقرارها في الهيئة العامة للمجلس وملاقاة مشروع قانون الموازنة العامة بغية اداء الحقوق المتوجبة للموظفين والعمال المستخدمين الذين طال انتظار انصافهم".

وأسفت الكتلة لحالة التوتر التي تنتاب مخيم عين الحلوة بين الفترة والأخرى، وللتأثيرات السلبية التي تلقي بثقلها على كل أبناء الشعب الفلسطيني في المخيم وعلى أبناء مدينة صيدا وقضائها، وتضم الكتلة صوتها الى أصوات كل الذين يرفضون العبث بأمن المخيم والجوار ويدعون للتهدئة ولمعالجة الوضع بحكمة وسرعة والحؤول دون تفاقمه.

ورأت الكتلة أن الاتصالات التي تجريها بعض الدول في المنطقة العربية مع كيان العدو "الاسرائيلي" وعلاقات التعاون التي لم تعد سراً على أحد، هي ليست إلاّ هروباً يائساً الى الامام ودليلاً على فشل وخيبة سياسات هذه الدول اتجاه شعوبها واتجاه الادوار التي أوكلت اليها سابقاً من قبل الادارات الاميركية المتعاقبة. وأضافت "لن يستطيع هذا الهروب نحو الدور الجديد الفاضح, أن يطفئ روح المقاومة أو أن يحقق أيّا من المخططات التآمرية المشبوهة".

وختمت "إن على هذه الدول التي تعرف نفسها أن تعيد النظر في سياساتها وتتصرف بما تمليه تطلعات شعوب المنطقة واستعداداتها لحماية حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره بارادته، وتحقيق أوسع تضامن عربي واسلامي رافض للتسلط الأجنبي ولنهب ثروات الأمة المهدورة في مراتع الفساد والترف والحروب العبثية وافتعال العداوات مع الحريصين على حسن الجوار والتعاون لما فيه تحقيق مصالح شعوب المنطقة ومنع ارتهانها لقوى الشر والطغيان".

واطلعت الكتلة على وقائع ونتائج المؤتمر السادس لدعم القضية الفلسطينية الذي انعقد مؤخراً بدعوة من مجلس الشورى الاسلامي في طهران، فأعربت عن تقديرها البالغ لاهمية هذا المؤتمر خصوصاً لجهة موضوعه وتوقيته ومقرراته أو لجهة عدد وفعالية المشاركين في أعماله.

واعتبرت الكتلة أن المواقف الحازمة والاستراتيجية التي عّبر عنها سماحة الامام الخامنئي (دام ظله) في افتتاح المؤتمر تجاه قضية فلسطين والخيارات الواجب اعتمادها، تشكل خارطة الطريق المجدية لنصرتها ودعمها.

كما توجهت الكتلة بالشكر الكبير للجمهورية الاسلامية الايرانية على احتضانها الدائم ومساندتها الفاعلة للشعب الفلسطيني المقاوم ولكل حركات المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي, رغم كل التضييق والحصار المفروض عليها من قبل الادارة الامريكية وحلفائها ووكلائها في المنطقة والعالم.

