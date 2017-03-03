كشفت تقارير إعلامية الخميس، أن مسؤولي الدوري الصيني يفاوضون الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، للالتحاق بمواطنه كارلوس تيفيز في الدوري الصيني.

وقال محامي مارادونا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية الخميس :"نفس الأشخاص الذي جاؤوا للتفاوض مع تيفيز تحدثوا معنا ولقد أعطينا موافقة مبدئية، وباتت الاجتماعات واللقاءات في مرحلة متقدمة، الآن علينا أن ننتظر ونرى إلى أين ستصل الأمور".

ويرغب مسؤولو الدوري الصيني في تطوير اللعبة من كل النواحي، ومن المقرر أن يقوم مارادونا بتطوير مدارس كرة القدم في الصين.

ويقول محامي مارادونا :"دييجو سيكون مسؤولاً عن التعليم في مدارس كرة القدم الصينية، سيكون مشروعا مهما للغاية، وسيلعب دورا في تطوير قوة الدوري الصيني وتقدمه لمراحل أفضل".

وتابع :"دييجو متحمس لهذا الخيار، ولكن لا يزال هناك بعض الخطوات يجب متابعتها وأولها علينا أن نذهب إلى دبي، ومن ثم البدء بالعقد مع الصين، لكن الأمور تسير على ما يرام".