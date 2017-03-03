كشف علماء أن سكر الفروكتوز، لا يدخل الجسم عن طريق استهلاك عصير الفواكه والبسكويت والشوكولا فحسب، وإنما يقوم الدماغ بإنتاج مستويات منه أيضا، ما قد يقتل الدماغ البشري ببطء .

ويقول الخبراء إن الدماغ يحول إمدادات الطاقة الخاصة به إلى الفروكتوز، المعروف بآثاره المميتة على الجسم.

وهذا ما يدعم الرأي القائل بأن الذين يتناولون الوجبات الغذائية الثقيلة، من المأكولات السريعة، هم الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

ويستخدم الفروكتوز، بشكل شائع في الصناعات الغذائية، وقد وجدت دراسة أنه يصبح مدمرا عندما يضاف بشكل مصطنع، ويشير علماء إسبان إلى أن هذا السكر لا يكون مؤذيا في الفواكه والخضار، ولكنه يتحول إلى مادة مضرة حين يضاف إلى منتجات أخرى.

