رأى عدد من علماء المناخ أن ما يسمى بالـ "أنهار الخفية" الموجودة في طبقات الغلاف الجوي قد تكون السبب وراء الكوارث المناخية التي تحدث في مناطق خطوط العرض الوسطى للأرض.

وبحسب قول العلماء فإن تلك الأنهار الموجودة في طبقات غلاف الأرض هي السبب وراء 75% من الرياح العاتية، والهطولات المطرية القوية التي تضرب مناطق خطوط العرض الوسطى لكوكب الارض، وتلك الظاهرة تسببت بحدوث أكثر من 19 كارثة مناخية بين عامي 1997 و 2003".

وأوضح العلماء أنهم توصلوا إلى تلك النتائج بعد دراسات مطولة شملت أحوال الطقس والتغيرات المناخية وهطولات الأمطار التي حصلت بين عامي 1997 و 2014، وقارنوا تلك الدراسات بمعدلات تبخر المياه من كوكب الأرض، والتي حصلوا عليها من محطات دراسة الطقس الموجودة في غرب كندا وشمال أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث يمكن رصد تبخر الماء لمدة 30 إلى 35 يوما كل عام.

