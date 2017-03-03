فيما يبلغ التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ مستوى غير مسبوق جراء تعاظم قدرات الأخيرة العسكرية، أفادت صحيفة "The Wall Street Journal" بأنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس حالياً اتخاذ خطوات ضد كوريا الشمالية، وهي لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد بيونغ يانغ.

وذكرت الصحيفة الأميركية "أن البيت الأبيض في سياق مناقشة استراتيجيته حيال كوريا الشمالية ينظر في إمكانية استخدام "القوة العسكرية وأيضا تغيير النظام في هذا البلد".

وبهذا الإطار، لفتت الصحيفة إلى "أنّ ترامب كان وعد في وقت سابق بمنع بيونغ يانغ من إكمال صنع صواريخ باليستية عابرة للقارات، قادرة على الوصول إلى شواطئ الولايات المتحدة"، فيما تقول كوريا الشمالية "إن تطوير هذا النوع من الصواريخ في مراحله النهائية".

ويأتي ذلك فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر في الإدارة الأميركية إشارته الى أنّ ترامب يرى أن بيونغ يانغ تحديدا "تشكل التهديد الأكبر المباشر" على واشنطن.

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان قد أعلن خلال خطابه في رأس السنة أن الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تقوم بلاده بصنعها هي الآن في "آخر مراحل تطويرها"، وأن بيونغ يانغ ستعزز قدراتها العسكرية إذا لم توقف الولايات المتحدة "سياساتها العدوانية".

وشدد حينها الزعيم الكوري الشمالي أيضاً على أن بلاده متمسكة بنهج تعزيز قدرات "الردع النووي" بالتوازي مع تطوير اقتصادها.

