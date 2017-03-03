يطور العالم الكندي اندرو بيلينغ، بحث جديد يمكن عن طريقه استخدام التفاح لزراعة أجزاء من جسم الإنسان وخاصة الآذان.

وأوضح بيلينغ أن " البحث يتمثل في صنع أذن بشرية بالاعتماد على خلايا مأخوذة من التفاح، وهذه الأذن لا يمكنها السماع كما الأذن البشرية لكنها تحمل نفس الهيكل والخلايا البشرية".

ويعتمد بيلينغ في بحثه على تقنية تمزج بين التكنولوجيا والبيولوجيا، وتعرف باسم "البيولوجيا التشاركية".

