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رقم الخبر: 188797 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عالم كندي يصنع أذنا بشرية من التفاح

عالم كندي يصنع أذنا بشرية من التفاح

يطور العالم الكندي اندرو بيلينغ، بحث جديد يمكن عن طريقه استخدام التفاح لزراعة أجزاء من جسم الإنسان وخاصة الآذان.

يطور العالم الكندي اندرو بيلينغ، بحث جديد يمكن عن طريقه استخدام التفاح لزراعة أجزاء من جسم الإنسان وخاصة الآذان.
وأوضح بيلينغ أن " البحث يتمثل في صنع أذن بشرية بالاعتماد على خلايا مأخوذة من التفاح، وهذه الأذن لا يمكنها السماع كما الأذن البشرية لكنها تحمل نفس الهيكل والخلايا البشرية".
ويعتمد بيلينغ في بحثه على تقنية تمزج بين التكنولوجيا والبيولوجيا، وتعرف باسم "البيولوجيا التشاركية".
 

 
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