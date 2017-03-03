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رقم الخبر: 188795 تاريخ النشر: آذار 03, 2017 الوقت: 12:32 الاقسام: عربيات  
السيسي للدول الراعية: ارفعوا أيديكم عن دعم الارهاب

السيسي للدول الراعية: ارفعوا أيديكم عن دعم الارهاب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إن موقف مصر واضح من الأزمات الموجودة في سوريا وليبيا وهو مبني على قيم مصرية تقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين .

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر واضح من الأزمات الموجودة في سوريا وليبيا وهو مبني على قيم مصرية تقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم السماح للجماعات الارهابية بأن تحصل على مكاسب في أي دولة من دول المنطقة، إضافة إلى دعم الجيوش الوطنية لاستعادة الدولة الوطنية.
وأوضح السيسي، في القمة المشتركة من قصر الاتحادية، أن ما يحدث في المنطقة منذ ست سنوات هو عبارة عن السماح للجماعات الإرهابية بأن تقوم بالعمل ضد الدول الوطنية، مما حقق الدمار والخراب في ليبيا وسوريا وغيرهما، قائلاً:"إن مصر موقفها واضح في سوريا وينحصر في 5 نقاط وهي وحدة الأراضي السورية واتفاق سياسي لحل الأزمة وعدم ترك الشعب السوري أسيرا في أيدي الجماعات الإرهابية وإعادة إعمار سوريا".
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة برفع أيديها عن ذلك، قائلاً:"الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة يجب أن ترفع أيديها عن ذلك، ويجب أن يكون موقفنا كلنا واضحًا وحاسمًا وأن يكون لنا وجهة واحدة في التحدث أمام العالم في هذه المسائل".‎
 

 
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